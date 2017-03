Công an bắt được người phụ nữ 'thôi miên' cụ bà lấy hết tiền

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook lan truyền rất nhanh clip cảnh một cụ bà trên đường đi tập thể dục và mua thức ăn sáng trở về nhà thì bị một người phụ nữ gạ gẫm lấy hết tiền. Nhiều cư dân mạng xem xong clip cho rằng cụ bà đã bị người phụ nữ bịt mặt “thôi miên” nên mới tự động đưa hết tiền cất giấu trong túi.



Nhận tin báo, cơ quan công an TP Huế đã vào cuộc điều tra. Dựa vào đặc điểm nhận dạng cùng với biển số xe của nghi phạm, cơ quan công an đã nhanh chóng tìm ra nghi phạm thực hiện hành vi trộm cắp tài sản là Lê Thị Thu Thanh (trú 25/1, kiệt 13 An Dương Vương, TP Huế).

Tại cơ quan công an, Thanh thừa nhận mình là tác giả của vụ trộm tài sản nói trên. Theo đó, vào buổi sáng nói trên, Thanh chạy xe và gặp cụ Chiện đi thể dục về, Thanh hỏi: “Mời cụ đi ăn sáng” thì được cụ Chiện bảo mình vừa mới ăn sáng về.

Tiếp theo, Thanh hỏi “Rứa đi ăn sáng về còn tiền không” thì cụ Chiện bảo còn rồi đưa túi tiền ra thì bị Thanh lục túi cụ Chiện lấy đi 350.000 đồng trong tổng số khoảng 470.000 của cụ Chiện và chạy mất.

Khi biết đoạn clip lan truyền trên mạng giống biển số xe của mình, Thanh đã tháo biển số xe và thay biển số giả vào để đi lại.

Được biết Thanh có một tiền án về tội đánh bạc và một tiền sự về hành vi trộm cắp tài sản phải nộp phạt vi phạm hành chính 1,5 triệu đồng.

Hiện cơ quan Công an TP Huế đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ hành vi trộm cắp tài sản của nghi phạm. Cơ quan Công an TP Huế cũng khẳng định Thanh không có thuật “thôi miên” để trộm tài sản như trên mạng đồn thổi.