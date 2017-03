Công an dỏm cưỡng dâm... gái bán hoa

Ngày 17-2, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) cho biết vừa ra quyết định khởi tố đối với Phan Thái Hiệp (23 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Nông) về hành vi cưỡng đoạt tài sản và cưỡng dâm.

Theo điều tra ban đầu, cuối năm 2015, Hiệp đang ở trong công ty tại KCN Sóng Thần (thị xã Dĩ An) thì nhận được tin nhắn qua điện thoại chị PTV (quê Gia Lai) rủ đi khách sạn “tâm sự” với giá 300.000 đồng.

Hiệp đồng ý và thuê taxi đến điểm hẹn để đón chị V. cùng tới khách sạn ở phường Bình Hòa “giao dịch”. Vào tới khách sạn, Hiệp nảy sinh ý định giả danh công an hăm dọa gái bán dâm với mục đích quan hệ mà không phải trả tiền.



Nghi can Hiệp bị bắt giữ.

Lúc này Hiệp lấy trong túi ra một tấm thẻ màu đỏ bên trên có chữ “An ninh” đưa ra cho cô gái thấy và tự xưng là công an.

Thấy vậy chị V. sợ hãi nên nài nỉ xin bỏ qua. Hiệp lấy hai chiếc điện thoại của nạn nhân bỏ vào túi quần để cô gái không liên lạc được với ai. Sau đó Hiệp dùng điện thoại di động chụp ảnh chị V. trong tư thế khỏa thân nhằm uy hiếp.

Không dừng lại, Hiệp yêu cầu chị V. phải quan hệ tình dục với mình. Sợ hãi, chị V. đành phải làm theo yêu cầu của Hiệp. Sau khi quan hệ tình dục xong, Hiệp lấy 350.000 đồng của nạn nhân rồi bỏ đi.

Đến tối cùng ngày, Hiệp đang ở nhà trọ tại phường Dĩ An (thị xã Dĩ An) thì nhận được điện thoại chị NTH (bạn chị V.) gọi đến nài nỉ xin bỏ qua cho chị V.

Lúc này Hiệp yêu cầu hai cô gái đến khách sạn để nói chuyện. Tại đây, Hiệp yêu cầu chị V. viết bản tường trình về việc đi bán dâm. Khi thấy chị V. và chị H. đều tỏ ra sợ sệt thì Hiệp tiếp tục nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền.

Hiệp yêu cầu chị V. và chị H. phải đưa cho mình 200 triệu đồng nếu không sẽ báo cho cha mẹ hai cô gái. Nghi can này còn bắt chị H. cởi hết quần áo để chụp ảnh. Có hình ảnh khỏa thân của hai cô gái, Hiệp bắt hai cô gái phải đi bán dâm để lấy tiền đưa cho mình. Thấy chị H. dễ thương, Hiệp ép buộc quan hệ với mình.

Vì bị Hiệp hăm dọa sẽ báo về quê cho gia đình biết chuyện nên hai cô gái đành phải làm theo yêu cầu. Mỗi ngày hai cô gái phải tiếp 1-5 khách mua dâm do chính Hiệp giới thiệu. Tất cả tiền bán dâm đều bị Hiệp lấy hết. Hiệp ra yêu cầu đến khi chị V. và chị H. kiếm đủ 20 triệu đồng tiền bán dâm thì sẽ xóa số nợ 200 triệu đồng.

Đến đầu tháng 1-2016, Hiệp nói hai cô gái lên mạng xã hội Zalo để tìm khách mua dâm với quy định mỗi người phải kiếm được 3 triệu đồng/ngày. Nghi ngờ Hiệp không phải là công an nên chị H. đã làm đơn gửi lên công an tố cáo Hiệp.

Nhận được tin báo, Công an phường Dĩ An kết hợp Công an thị xã Dĩ An điều tra, bắt giữ “cảnh sát” Hiệp. Tại cơ quan công an, Hiệp đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.