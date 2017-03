Công an hoá trang, mật phục tại 15 bệnh viện bắt trộm

Hệ thống camera an ninh tại Bệnh viện Chợ Rẫy rất hiệu quả trong việc phát hiện trộm cắp tại bệnh viện - ảnh Phạm Dũng

Công an TP Hà Nội vừa tổng kết tổ chức 1 năm quy chế phối hợp bảo đảm an ninh tại cácbệnh việngiữa Công an TP Hà Nội với sở Y tế Hà Nội và các bệnh viện trên địa bàn (từ 4-3-2014).

Đáng chú ý, từ ngày 27-7-2014 đến nay, Công an thành phố đã thành lập 15 tổ công tác đảm bảoan ninh trật tựtại 15 bệnh viện trên địa bàn. Các tổ công tác này được trang bị vũ khí,công cụ hỗ trợ, bố trí lực lượng hóa trang, tổ chức mật phục tại các địa bàn công cộng và các bệnh viện để kịp thời phát hiện, bắt giữ các ổ nhóm đối tượng hoạt động phạm tội.

Đến nay, lực lượng công an hoạt động tại các khu vực cổng bệnh viện đã tổ chức ngăn chặn thành công 3 cuộc kêu gọi tụ tập biểu tình trái phép; truy xét nhanh làm rõ 2 đối tượng tung tin sai sự thật về tin đồn dịch bệnh Ebola; ngăn chặn hàng chục trường hợp trộm cắp; móc túi; hành hung bệnh nhân và cán bộ bệnh viện.

Lực lượng công an tại các khu vực bệnh viện đã bắt giữ, xử lý 20 đối tượng “cò mồi” tại các bệnh viện; tiến hành điều tra, xác minh làm rõ 75 vụtrộm cắp tài sảntại các bệnh viện; 4 vụ lừa đảo; thu giữ và trả lại nhiều tài sản cho người bị hại; bắt và xử lý 28 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy tại các cổng bệnh viện, đồng thời xử lý 92 vụ gây rối trật tự công cộng.

Trong năm 2014, tình trạng mâu thuẫn giữa người nhà bệnh nhân và y bác sĩ tại các bệnh viện gia tăng, tuy nhiên các tổ công tác đã kịp thời giải quyết các mâu thuẫn giữa nhân viên bệnh viện và người bệnh; tiến hành khởi tố 1 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng và hành hung bác sĩ.