Công an Quảng Nam mật phục bắt kẻ bán ma túy

Ngày 14-4, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết chiều 11-4 tại thôn Bình An (thị trấn Tiên Kỳ), Công an huyện Tiên Phước đã mật phục, bắt quả tang Nguyễn Hùng Cường (26 tuổi, trú thị trấn Tiên Kỳ) đang có hành vi bán ma túy.



Cường đang bán ma tuý. Ảnh: CAQN.

Khi bắt giữ, tang vật thu được tại chỗ gồm hai gói heroin, một xe máy, hai điện thoại di động và hơn 4 triệu đồng.

Được biết Cường là đối tượng chuyên mua bán trái phép chất ma túy cho người nghiện trên địa bàn.



Trước đó, lúc 17 giờ 30 ngày 9-4, tại nhà nghỉ Kim Long 2 thuộc khối phố 4 (phường An Sơn, TP Tam Kỳ, Quảng Nam), tổ công tác Phòng CSĐT tội phạm về ma túy phối hợp với Công an TP Tam Kỳ phát hiện hai thanh niên có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành kiểm tra hành chính.



Tổ công tác phát hiện Đặng Nguyên Thảo (34 tuổi, trú phường Phước Hòa, TP Tam Kỳ) tàng trữ ma túy đá.



Tại thời điểm kiểm tra, Thảo đang sử dụng ma túy với Nguyễn Đình Ân (45 tuổi, trú phường An Mỹ, TP Tam Kỳ).



Theo Công an tỉnh Quảng Nam, Thảo là người nghiện lâu năm, đã chấp hành xong án phạt tù 15 năm về tội giết người và gây rối trật tự công cộng; ba năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.



Thảo mới ra tù năm 2015 nay tiếp tục tái phạm. Vụ việc đang được chuyển Công an TP Tam Kỳ thụ lý theo thẩm quyền.