Công an Thái Bình điều tra người tung tin hải sản bị chết trắng

Ngày 9-5, thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình, lãnh đạo cơ quan này đã chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ đối tượng đã tung tin thất thiệt về việc xuất hiện tình trạng hải sản trên địa bàn tỉnh bị chết trắng trong thời gian vừa qua.

Công an tỉnh Thái Bình nhận định hành vi này đã gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự và phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, do vậy cần xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Trước đó, trên một số trang mạng xã hội xuất hiện thông tin cá chết hàng loạt tại bãi biển Cồn Vành thuộc huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình gây xôn xao dư luận.

Ngay sau đó, ngày 8-5, Công an huyện Tiền Hải phối hợp với Đồn biên phòng Cửa Lân và chính quyền chín xã ven biển của huyện tiến hành gặp gỡ, nắm tình hình về các hoạt động đánh bắt và nuôi trồng thủy, hải sản của người dân. Kiểm tra thực tế tại vùng biển của các xã, đoàn công tác đã kết luận việc đánh bắt và nuôi trồng thủy, hải sản của nhân dân ven biển vẫn diễn ra bình thường, không xảy ra việc tôm, cá, hải sản bị chết.