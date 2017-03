Công an TP.HCM cảnh báo 3 thủ đoạn lừa đảo

Trong tháng 3-2017, Công an TP.HCM tiếp tục cảnh báo hành vi sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản cho người dân và doanh nghiệp trên nhiều kênh thông tin để tuyên truyền rộng rãi đến người dân. Do thời gian qua tình hình hoạt động của tội phạm này ngày càng diễn biến phức tạp, Công an TP đã tổ chức nhiều đợt tuyên truyền, cảnh báo nhưng vẫn còn nhiều người trở thành nạn nhân của chúng.

Theo đó, Công an TP cảnh báo ba thủ đoạn lợi dụng công nghệ cao hoạt động lừa đảo phổ biến hiện nay là: Tội phạm lừa đảo qua điện thoại, tội phạm lừa đảo "bẫy tình" qua mạng xã hội và tội phạm lừa đảo hack email doanh nghiệp. Người dân và doanh nghiệp gặp các thủ đoạn nêu trên hoặc phát hiện bất cứ thủ đoạn nào khác nghi ngờ lợi dụng công nghệ cao để lừa đảo phải thông báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để xử lý, tránh gây thiệt hại về tài sản một cách đáng tiếc.

Cũng trong tháng 3-2017, Công an quận 6, TP.HCM đã tổ chức tọa đàm các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm lừa đảo qua điện thoại trên địa bàn quận 6.

Mục đích nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm lừa đảo qua điện thoại và các giải pháp thực hiện hiệu quả hơn trong công tác tuyên truyền, vận động giúp nhân dân nâng cao nhận thức, đề cao cảnh giác.

Theo Trung tá Nguyễn Đăng Hưng, Đội trưởng Đội Xây dựng phong trào và quản lý bảo vệ dân phố, Công an quận 6, đối tượng dò hỏi rất khôn khéo về nhân thân gia đình, lai lịch, số điện thoại di động, tài chính. Khi bị hại tiết lộ có những khoản tiền gửi tại ngân hàng thì đối tượng sẽ vu khống đây là tiền do phạm tội mà có, yêu cầu bị hại phải chuyển ngay số tiền đó vào tài khoản của ban chuyên án để giám định.

Nếu bị hại chuyển tiền, bọn chúng sẽ nhanh chóng chuyển số tiền này qua nhiều tài khoản khác nhau và sử dụng các thẻ ghi nợ quốc tế rút tiền tại các trụ ATM trong và ngoài nước rồi chiếm đoạt.

Ngoài ra bọn tội phạm còn dùng thủ đoạn lừa đảo qua các mạng xã hội như Facebook, Zalo, Viber… để mạo danh, chiếm quyền truy cập tài khoản mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tiền.

Từ năm 2014 đến nay, Công an quận 6 ghi nhận sáu vụ lừa đảo qua điện thoại; tổng số tiền nạn nhân đã chuyển vào tài khoản của bọn tội phạm là 4 tỉ 226 triệu đồng. Lực lượng công an đã phối hợp với các ngân hàng kịp thời phong tỏa, ngăn chặn thu hồi được 2 tỉ 739 triệu đồng.

* Hôm nay, 31-3, công an huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An cho biết đang tạm giữ hai nghi can có liên quan đến một đường dây hoạt động lừa đảo qua điện thoại. Đó là Đỗ Thùy Linh (39 tuổi, ngụ quận Tân Bình, TP.HCM) và Nguyễn Thùy Quyên (20 tuổi, ngụ huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) cả hai bị bắt giữ khi đang rút tiền tại một trụ ATM thuộc địa bàn TP.HCM.

Bước đầu, cả hai khai nhận được một người đàn ông tên NVT (ngụ tỉnh Long An) trả công 1 triệu đồng/người rồi giao số tài khoản nhờ đi rút tiền để chuyển sang một tài khoản khác.



Nhóm người Đài Loan phối hợp với một số người Việt hoạt động lừa đảo qua điện thoại bị cơ quan an ninh điều tra - Công an TP.HCM phát hiện, bắt giữ vào tháng 6-2016 tại quận 2.



Trước đó, ngày 21-3, ông Phạm Minh T. (ngụ thị trấn Cần Giuộc) đến công an trình báo có người đàn ông xưng là cơ quan điều tra Công an TP Hải Phòng gọi điện thoại nói đang điều tra vụ án ma túy và nghi vấn ông T. có liên quan trực tiếp rửa tiền cho tội phạm. Người đàn ông này yêu cầu ông T. chuyển 490 triệu đồng vào tài khoản “cơ quan điều tra” để làm rõ, đồng thời yêu cầu phải giữ bí mật tuyệt đối nếu không thực hiện sẽ bị bắt giam.

Do bị hù dọa ông T. mất tinh thần đã ra ngân hàng chuyển đi 400 triệu đồng sau đó nghi bị lừa ông T. mới cầu cứu công an. Qua truy xét nhanh, Công an huyện Cần Giuộc giăng lưới đón lõng bắt Linh và Quyên.