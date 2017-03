Công an TP.HCM xác minh vụ CSCĐ cầm mã tấu ‘đại náo’ BV Trưng Vương

Ban Giám đốc BV Trưng Vương vừa có báo cáo gửi lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM và các cơ quan chức năng đề nghị phối hợp làm rõ và xử lý một người có hành vi gây rối trong BV.

Theo báo cáo, khoảng 22 giờ 45 ngày 4-8, bảo vệ BV nhận tin báo có một thanh niên đang la lối gây mất trật tự tại khoa Thận - Thận nhân tạo. Sau khi xác định thanh niên này không đi nuôi bệnh, thăm bệnh và đang trong tình trạng say rượu, lực lượng bảo vệ liền mời anh ta ra khỏi BV. Khi ra khỏi BV, người này chửi bới và dọa sẽ chém chết bảo vệ.

Khoảng một giờ sau, thanh niên trên quay lại, cầm mã tấu dài gần 1 m chém vào người bảo vệ Ngô Văn Tiến đang trực gác cổng. Anh Tiến kịp thời né tránh và bỏ chạy. Thanh niên này không buông tha, rượt đuổi anh Tiến từ cổng Tô Hiến Thành lên tới khu vực căn tin gần cổng Lý Thường Kiệt. Sau đó người này tiếp tục xông vào khoa Cấp cứu chém loạn xạ khiến các bệnh nhân và y, bác sĩ hoảng sợ bỏ chạy tán loạn.

BV Trưng Vương, nơi xảy ra vụ việc và báo cáo của BV này. Ảnh: HTD - D.TÍNH

Khoảng 10 phút sau, bảo vệ của BV tập trung lực lượng dùng công cụ hỗ trợ khống chế người thanh niên tước hung khí. Lúc này, cảnh sát 113 và Công an phường 14, quận 10 cũng có mặt kịp thời hỗ trợ. BV đã bàn giao người này cho Công an phường 14, quận 10.

Báo cáo của BV Trưng Vương nêu: “Được biết đối tượng tên NTT, sinh năm 1990, ngụ huyện Củ Chi, công tác tại CSCĐ, Tiểu đoàn 4 đóng tại quận 8...”.

Chiều 7-8, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, BS Lê Thanh Chiến, Giám đốc BV Trưng Vương, xác nhận nội dung vụ việc như báo cáo nêu. Tối cùng ngày, một lãnh đạo Công an phường 14, quận 10 cũng xác định vụ việc có thật. Sau khi hỗ trợ bảo vệ BV khống chế người thanh niên, công an phường đã lập hồ sơ, chuyển cho đơn vị có thẩm quyền để xử lý.

Để làm rõ thêm thông tin, chúng tôi liên lạc với Thượng tá Huỳnh Văn Hùng, Trung đoàn phó Trung đoàn CSCĐ Công an TP.HCM. Thượng tá Hùng cho biết trung đoàn đang báo cáo vụ việc lên Công an TP.HCM để xin ý kiến xử lý.

Trong khi đó, Trung tá Nguyễn Quang Thắng, Phó phòng Tham mưu Công an TP.HCM, xác nhận vụ việc đang được Công an quận 10 thụ lý. Các thông tin trong báo cáo của BV Trưng Vương về địa chỉ, cơ quan công tác của người gây rối đang được công an xác minh.