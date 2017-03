Công an xã phá án

Ngày 13-4, Công an xã Hóa An, TP Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết vừa lập hồ sơ ban đầu và chuyển hai nghi can cùng tang vật cho Công an phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An (Bình Dương) để tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.



Trước đó, khoảng 7 giờ 30 ngày 10-7, nhận được tin báo của người dân tại tổ 16, ấp An Hòa, xã Hóa An có hai thanh niên bán một chiếc xe máy không có giấy chứng nhận đăng ký xe.

Công an xã Hóa An đã xuống hiện trường để xác minh. Khi thấy công an xuất hiện và yêu cầu kiểm tra hành chính, hai thanh niên vội vàng điều khiển xe bỏ chạy. Lực lượng làm nhiệm vụ đã truy đuổi đến cây xăng Bến Cát thuộc ấp Bình Hóa (Hóa An) thì khống chế được hai thanh niên.

Tại đây, hai thanh niên không xuất trình được giấy tờ nên lực lượng công an đã mời cả hai về trụ sở làm việc.

Qua đấu tranh, hai thanh niên khai tên Dương Đình Dũng (17 tuổi, ngụ phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, Bình Dương) và Lê Minh Điều (21 tuổi, ngụ huyện Phú Tân, tỉnh An Giang).

Ban đầu, cả hai khai do thiếu tiền nên bán xe đang sử dụng để lấy tiền tiêu xài cá nhân, còn đăng ký xe thì bị... đánh rơi từ lâu. “Do thấy có sự quanh co và mâu thuẫn từ lời khai của Dũng và Điều nên tổ công tác đã dùng biện pháp nghiệp vụ và những lý lẽ để đấu tranh. Sau nhiều giờ đấu trí thì cuối cùng Dũng và Điều đã phải cúi đầu nhận tội”, một cán bộ công an tham gia xử lý vụ việc nói.

Dũng và Điều khai nhận khoảng 13 giờ ngày 8-2, thấy xe máy biển số 56F2-5287 để trước nhà của một người dân nơi Dũng ở không có người trông coi, Dũng đã nảy sinh ý định trộm xe để bán lấy tiền tiêu xài. Sau khi trộm được xe, Dũng đã đến gặp Điều kể lại toàn bộ sự việc rồi cả hai mang xe đi bán thì bị phát hiện.

Hiện vụ việc đang được Công an thị xã Dĩ An tiếp tục điều tra làm rõ.