Container cán chết người trong làn xe máy ở Bình Dương

Chiều tối 21-11, trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn (đoạn qua phường An Phú, thị xã Thuận An, Bình Dương), xe container 51C-484.92 (chưa rõ danh tính tài xế) chạy hướng từ TP Thủ Dầu Một về thị xã Dĩ An.



Hiện trường vụ tai nạn.

Vào giờ cao điểm, lượng xe lưu thông nhiều nên tài xế xe container cho xe lách vào làn dành cho xe máy. Đúng lúc này, anh NTS (35 tuổi, trú tại thị xã Dĩ An) chạy xe máy 61D1-458.73 phía trước bị trượt, ngã xuống đường. Tài xế xe container không kịp xử lý khiến anh S. tử vong tại chỗ.



Lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Thời gian qua, tuyến đường Mỹ Phước - Tân Vạn thường xuyên xảy ra các vụ tai nạn giao thông gây chết người.