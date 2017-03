Container đụng ô tô, 4 người đi đường chết oan

Xe container 16H - 9649 kéo rơ-moóc 16R - 2109 do Nguyễn Văn Hưng (ở Hải Dương) điều khiển, chạy theo hướng Hà Nội - Hải Phòng đã va chạm với xe hơi 16H - 2402 do Nguyễn Đức Phương (SN 1968, ở Hải Phòng) điều khiển.



Tiếp đó, hai xe va tiếp vào các xe đạp đi bên đường, làm 4 người chết và 2 người bị thương.



6 nạn nhân đều ở huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương. Bốn người xấu số là: Nguyễn Thị Luận (16 tuổi, học sinh lớp 10 trường THPT Kim Thành), Nguyễn Thị Huyền (25 tuổi), Nguyễn Văn Hồng (22 tuổi), Nguyễn Thanh Nga (21 tuổi).



Hai người bị thương là: Nguyễn Thị Đào (20 tuổi, công nhân may của Công ty Cường Ngoan), Nguyễn Thị Thúy (16 tuổi).



Theo TTXVN, sau khi gây ra tai nạn, các lái xe đã bỏ trốn. Tại hiện trường, tất cả ô tô và xe đạp đều bị hư hỏng nặng. Hiện các cơ quan chức năng tỉnh Hải Dương đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân tai nạn.

