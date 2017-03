Cột điện đổ trúng ôtô đang đi trên đường

Cột điện đổ trúng nóc xe ôtô đang chạy trên phố Trung Kính. Ảnh: Phương Bắc



Theo Phương Sơn (Ngôi sao)

Khoảng 1h45 chiều 7/12, anh Ngô Văn Tuấn (Hà Đông, Hà Nội) lái xe Kia Moning từ siêu thị Big C để sang khu đô thị Dịch Vọng. Khi đến trước cửa số nhà 126 phố Trung Kính, bất ngờ một cột điện đổ trúng nóc xe. Rất may sau khi xảy ra sự việc, anh Tuấn đã lao ra ngoài an toàn.Khoảng 1h45 chiều 7/12, anh Ngô Văn Tuấn (Hà Đông, Hà Nội) lái xe Kia Moning từ siêu thị Big C để sang khu đô thị Dịch Vọng. Khi đến trước cửa số nhà 126 phố Trung Kính, bất ngờ một cột điện đổ trúng nóc xe. Rất may sau khi xảy ra sự việc, anh Tuấn đã lao ra ngoài an toàn.Tại hiện trường, xe Kia Morning bị bẹp dúm phần nóc, kính chắn gió cửa sau bên phải bị vỡ tan và bắn tung tóe trên đường.Theo quan sát, cách đó vài chục mét, đơn vị thi công đang tiến hành tháo dỡ dây và cột điện. Nhiều người dân cho biết, trước khi xảy ra sự việc trên, đơn vị thi công không có bất kỳ biển báo nguy hiểm, cũng như rào chắn để cảnh báo cho các phương tiện. Hiện trên tuyến phố này còn nhiều cột điện nghiêng ngả xuống đường, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.Lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.