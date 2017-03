CSGT có được xử phạt lỗi 'không mặc đúng đồng phục'?

Clip CSGT yêu cầu xử lý hành vi mặc không đúng đồng phục của tài xế taxi

Ngày 19-5, trên các trang mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dài hơn bốn phút, ghi lại cảnh "đôi co" giữa một tài xế taxi và một cán bộ CSGT. Sự việc được cho là xảy ra tại thị trấn Gia Lộc (huyện Gia Lộc, Hải Dương).

Theo nội dung clip, tài xế taxi bị cán bộ CSGT dừng xe và yêu cầu xuất trình giấy tờ. Thấy vậy, tài xế hỏi cán bộ CSGT mình bị yêu cầu dừng xe vì lỗi vi phạm gì; vị công an này cho biết tài xế phạm lỗi mặc không đúng đồng phục của hãng taxi.

Trước lý do trên, tài xế taxi cho rằng điều này là vô lý, do vậy hai bên đã có màn "đôi co" với nhau khá lâu. Phải đến cuối đoạn clip, tài xế mới miễn cưỡng chấp nhận xuất trình giấy tờ.

Ngay sau khi đoạn clip đăng tải đã nhận được hàng ngàn lượt chia sẻ và bình luận. Hầu hết các ý kiến đều cho rằng vị CSGT trong clip dừng xe, yêu cầu tài xế xuất trình giấy tờ vì lỗi không mặc đúng đồng phục là không đúng thẩm quyền.



Bị CSGT yêu cầu kiểm tra vì lỗi không mặc đúng đồng phục, sau một hồi "đôi co", tài xế taxi đành miễn cưỡng xuất trình giấy tờ (ảnh cắt từ clip).

Để làm rõ vấn đề này, Pháp Luật TP.HCM đã có cuộc trao đổi với Thiếu tá Tạ Thị Hồng Minh, Phó trưởng Phòng Tuyên truyền và phổ biến pháp luật (Cục CSGT) - Bộ Công an.

Thiếu tá Minh cho biết về nội dung clip thì cần phải chờ cơ quan có thẩm quyền xác minh tính xác thực, khi đó mới có câu trả lời chính xác.

Nói riêng về hành vi không mặc đúng đồng phục của tài xế, Thiếu tá Minh khẳng định CSGT có thẩm quyền xử phạt về vi phạm này. Theo đó, tại điểm c khoản 1 Điều 23 Nghị định 171/2013/NĐ-CP của Chính phủ, hành vi tài xế không mặc đúng đồng phục hoặc không đeo thẻ tên có thể bị xử phạt từ 100.000 đến 200.000 đồng. Ngoài CSGT, thanh tra giao thông cũng có thẩm quyền xử phạt hành vi nói trên.

"Điều 68 quy định "CSGT có thẩm quyền xử phạt đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ của người và phương tiện tham gia giao thông trên đường bộ được quy định tại Nghị định này". Nghĩa là, việc không mặc đúng đồng phục cũng nằm trong các hành vi vi phạm trong quy định" - Thiếu tá Minh cho hay.



Ngược lại, Luật sư Trần Tuấn Anh (Công ty Luật hợp danh Thiên Thanh, Đoàn Luật sư Hà Nội) cho rằng hành vi tài xế không mặc đúng đồng phục hoặc không đeo thẻ tên có thể bị xử phạt từ 100.000 đến 200.000 đồng. Tuy nhiên, thẩm quyền xử phạt hành vi này thuộc về thanh tra giao thông chứ không phải CSGT.

Cụ thể, theo Chương 4 của Nghị định về thẩm quyền và thủ tục xử phạt, CSGT chỉ có thẩm quyền xử phạt các hành vi vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ của người và phương tiện giao thông trên đường. Còn hành vi không mặc đúng đồng phục thuộc về vi phạm trong lĩnh vực vận tải đường bộ, thuộc thẩm quyền riêng biệt của thanh tra giao thông.

Trong trường hợp cán bộ CSGT dừng xe và ra quyết định xử phạt về hành vi không mặc đúng đồng phục là sai, tài xế taxi có thể khiếu nại đối với quyết định xử phạt hành chính. Cơ quan ban hành quyết định cần thu hồi quyết định xử phạt đó, hoàn trả số tiền đã thu đối với người vi phạm và bồi thường thiệt hại (nếu có).

"Việc nhầm lẫn thẩm quyền như trên một phần xuất phát từ quy định về thẩm quyền xử phạt hành chính trong Nghị định 171 còn chưa rõ, dễ gây ra sự nhầm lẫn của các lực lượng khi thi hành nhiệm vụ" - luật sư Tuấn Anh nói.