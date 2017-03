CSGT cùng người dân bắt tên cướp cố thủ trong nhà dân

Sáng nay (1/12), Công an P.Đông Hòa, TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã chuyển giao đối tượng Võ Văn Hoài (21 tuổi, quê An Giang, tạm trú TX Thuận An, tỉnh Bình Dương) về đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an TX Dĩ An để cơ quan này tiếp tục truy bắt đồng bọn xử lý về hành vi “cướp giật tài sản”.

Đối tượng Võ Văn Hoài Trước đó khoảng 19h ngày 30/11, tên Hoài cùng 2 đối tượng nam, nữ (hiện đã bỏ trốn) đi trên 1 xe máy đến khu công viên 2/9 (P.Đông Hòa, TX Dĩ An) dùng dao khống chế 1 cặp tình nhân cướp xe máy, tiền và ĐTDĐ. Ngay khi bị cướp, nạn nhân đã truy hô và một thanh niên tên Tài phát hiện đuổi theo liền bị tên Hoài rút dao đâm trọng thương ngay cánh tay, sau đó Hoài lấy xe vừa cướp tháo chạy ra QL1K về hướng Thủ Đức, 2 tên đồng bọn cũng tìm hướng tẩu thoát. Lúc này 2 CSGT là Đại úy Nguyễn Văn Tùng và thượng úy Bùi Tiến Lợi (thuộc đội CSGT Bình Triệu) đang làm nhiệm vụ trên QL1K (P.Linh Xuân, Thủ Đức, TP.HCM) thì nghe nhiều người truy hô cướp và phát hiện đối tượng nên lên xe môtô công vụ đuổi theo. Khi thấy CSGT rượt đuổi, tên cướp liều lĩnh chạy thoát thân với tốc độ cao và nhiều lúc ép xe cảnh sát. Quyết không để đối tượng trốn thoát, CSGT đã bắn nhiều phát súng chỉ thiên nhưng tên cướp vẫn liều lĩnh bỏ chạy. Đến khu vực chợ Thủ Đức trên đường Võ Văn Ngân, xe của CSGT đã đuổi kịp và đạp ngã tên cướp lăn ra đường, tuy nhiên đối tượng này đã bỏ chạy vào hẻm số 25 phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức lao vào nhà một người dân rồi lên sân thượng cầm dao cố thủ. Tên cướp nhanh chóng bị khống chế bắt giữ sau đó. Nhận tin báo nhiều lực lượng như: cảnh sát hình sự, cảnh sát trật tự, cơ động, CSGT, Công an quận Thủ Đức đã nhanh chóng đến hiện trường. Toàn bộ bên ngoài tuyến đường Võ Văn Ngân bị phong tỏa, hàng trăm người dân chứng kiến hồi hộp lo sợ sự nguy hiểm của chủ nhà trước sự hung hăng, bị dồn vào thế cùng đường của tên cướp. Tuy nhiên bằng biện pháp nghiệp vụ, chỉ trong khoảng thời gian rất ngắn, với sự hỗ trợ của người dân, các lực lượng Công an đã bắt gọn tên cướp trong tiếng reo hò, vỗ tay tán thưởng của người dân khi tên cướp bị áp giải đưa ra ngoài chuyển lên xe công vụ về công an phường. Ngay trong đêm, Công an Thủ Đức đã lập hồ sơ chuyển tên cướp về Công an phường Đông Hòa, TX Dĩ An để xử lý. Theo Vũ Lê (Dân trí)