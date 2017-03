Cụ bà chết thảm tại nhà riêng

Trước đó, vào khoảng 9 giờ cùng ngày, người thân tìm đến nhà bà G. thì bàng hoàng phát hiện bà G. nằm dưới nền đất, đầu có vết máu và đã tử vong nên báo lên chính quyền địa phương.

Nhận được tin báo, Công an thị xã Hương Thủy, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế lập tức đến hiện trường để điều tra vụ việc. Qua khám nghiệm tử thi, cơ quan công an xác nhận bà G. tử vong do bị ngoại lực tác động vào đầu.



Khu vực nơi xảy ra vụ việc

Tại hiện trường, công an còn phát hiện ông Nguyễn Văn Tài (47 tuổi, là con trai bà G., trú tổ 6, phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy) nằm trên nền nhà. Hai cổ tay và cổ chân của người này có vết thương nên đưa vào bệnh viện cấp cứu.



Ngoài ra chiếc gậy hằng ngày bà G. sử dụng để chống đi lại có nhiều vết máu. Đồ đạc, tài sản trong nhà không bị xáo trộn.

Theo lời khai của ông Tài, vì tức giận nên ông đã dùng gậy đánh mẹ, không may trúng vào đầu khiến bà G. tử vong. Trước thời điểm xảy ra vụ án, ông Tài về nhà bà G. ở để đi chăn vịt thuê.

Đến 16 giờ chiều 23-3 do ông Tài bị mất nhiều máu, nguy kịch nên gia đình đang làm thủ tục để xin cho ông ra viện, về nhà.