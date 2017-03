Cụ ông 83 tuổi bị xe tải kéo lê hàng chục mét

Thông tin ban đầu, vụ tai nạn trên xảy ra vào khoảng 8 giờ sáng 2-3, tại quốc lộ 1A, đoạn thôn An Thọ (xã Tam An). Người đàn ông bị thương nặng phải nhập viện sau vụ tai nạn là ông Phan Hoàng Vĩnh (83 tuổi, thôn Thuận An, xã Tam An).



Hiện trường vụ tai nạn.

Vào thời điểm trên, ông Vĩnh điều khiển xe đạp điện theo hướng từ Nam ra Bắc. Đến đoạn đường nói trên, ông Vĩnh băng qua đường thì chiếc xe tải biển số 49X-3531 (chưa rõ danh tính tài xế) lưu thông cùng chiều không kịp thắng nên đã đâm vào xe đạp của ông.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn.

Nạn nhân và chiếc xe bị kéo lê hàng chục mét trước khi dừng lại. Vụ tai nạn khiến ông Vĩnh bị thương nặng, chiếc xe đạp điện nát bét dưới bánh xe tải.