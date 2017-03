Cựu cảnh sát ma túy cầm đầu đường dây ma túy 'khủng'

Công an quận Long Biên cho biết vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam 14 đối tượng trong đường dây ma túy “khủng” ở thủ đô do Nguyễn Tiến Dũng (tức Dũng “mượt”, SN 1970, trú tại phường Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội) cầm đầu. Các đối tượng bị khởi tố về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.



Đối tượng Nguyễn Tiến Dũng. Theo cơ quan công an, từ tháng 5/2014 cho đến khi bị triệt phá ngày 19/6/2014, các đối tượng trong đường dây này đã mua bán và tiêu thụ trót lọt 6kg ma túy “đá”, 2.800 viên ma túy tổng hợp và 50.000 viên hồng phiến trên địa bàn thủ đô. Tài liệu điều tra cho thấy, Dũng từng công tác tại Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an một quận nội thành ở Hà Nội. Do vi phạm kỷ luật, nợ tiền, Dũng bị buộc ra khỏi ngành. Từ đó, Dũng lao vào con đường buôn bán ma túy. Từng có thời gian dài làm cảnh sát ma túy, Dũng nắm khá rõ nghiệp vụ ngành để đối phó với chính những người đồng đội cũ. Dũng thu nạp hàng chục ‘tay chân” thân cận, nuôi ăn ở và cho sử dụng ma túy miễn phí. Chiều muộn ngày 19/6, phát hiện hai đàn em thân cận của Dũng lên taxi rời kho tập kết ma túy, tổ công tác chuyên án triệt phá đường dây buôn bán ma túy của Dũng đã chặn bắt. Thời điểm bắt giữ 2 đối tượng trên, cảnh sát thu giữ 200 viên “thuốc lắc”, một túi nilon chứa ma túy dạng “đá”.

Lực lượng chức năng kiểm tra số tang vật thu giữ được trong đường dây của Dũng. Căn cứ lời khai của hai đối tượng trên, cơ quan điều tra đã ra lệnh bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở của Dũng tại quận Long Biên. Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ 7g ma túy dạng “đá”, 26 viên “thuốc lắc” cùng nhiều dụng cụ sử dụng ma túy, cân điện tử… Trong kho cất giấu ma túy của Dũng tại phường Gia Thụy, cảnh sát phát hiện thêm gần 1.300 viên “thuốc lắc”. Sau hơn 2 tháng tập trung điều tra, đến nay, Công an quận Long Biên đã bắt thêm 11 người liên quan đến đường dây này. Theo trung tá Nguyễn Quốc Huy, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an quận Long Biên), Dũng “mượt” cùng 13 đồng phạm đều bị khởi tố, tạm giam về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”. Hiện cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ các đối tượng liên quan trong đường dây này. Theo Tiến Nguyên (Dân trí)