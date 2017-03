Đã có thông tin 3 ô tô đi ngược chiều trên cao tốc

Tối 28-3, thông tin với báo Pháp luật TP.HCM, Trung tá Nguyễn Văn Chiêu, Phó Trưởng phòng Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc, Đội trưởng Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 (Cục CSGT, Bộ Công an), cho biết đơn vị bước đầu đã xác định được 3 trong số 4 chiếc xe quay đầu ngược chiều trên cao tốc Hà Nội – Bắc Giang.



Cảnh sát đã xác định được 3 trong số 4 chiếc xe quay đầu ngược chiều trên cao tốc

Theo đó, 3 chiếc ô tô đã được xác định gồm: Toyota Fortuner màu bạc mang BKS 98A – 104.70, do bà D.N.L (trú tại Yên Thế, Bắc Giang) làm chủ sở hữu; Hyundai Getz màu vàng cát mang BKS 88K – 5376, do ông V.Đ.C (trú tại Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) làm chủ sở hữu và Mazda 3 màu xám xanh mang BKS 30E – 486.47, do bà Đ.T.H.G (trú tại Thanh Xuân, Hà Nội) làm chủ sở hữu.

Trung tá Chiêu cho hay, trong sáng ngày mai (29-3), đơn vị sẽ mời các chủ phương tiện này lên làm việc để làm rõ hành vi quay đầu ngược chiều trên cao tốc.

Trước đó, như đã phản ánh, ngày 27-3, mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại hình ảnh bốn chiếc ô tô loại nhỏ đang chạy trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang bất ngờ quay đầu đi ngược chiều.

Theo anh XL, nhân chứng tại hiện trường, cho biết vụ việc xảy ra vào khoảng 15 giờ ngày 27-3, tại khu vực cầu vượt Đại Phúc (tỉnh Bắc Ninh) hướng Hà Nội đi Bắc Giang.

“Có rất nhiều ô tô đi ngược chiều, những chiếc xe này chặn cả dòng phương tiện để quay đầu mặc dù chỉ đi thêm vài trăm mét nữa là có điểm quay đầu” - nhân chứng này nói.

Nội dung đoạn clip cũng cho thấy mặc dù nhiều phương tiện đang di chuyển với tốc độ cao, nhưng các xe này vẫn ngang nhiên quay đầu, gây ách tắc giao thông.