Đâm chết bảo vệ bãi biển giữa đêm khuya

Nạn nhân được xác định là ông Lê Văn Lành (47 tuổi) tổ trưởng tổ dân phố Hải Thành, thị trấn Thuận An.



Nhiều người dân hiếu kỳ đến theo dõi hiện trường vụ án

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, vào khoảng 0 giờ 30 phút Nguyễn Phi Tài (22 tuổi) trú đường Long Thọ, phường Thủy Biều, TP.Huế, cùng với nhóm bạn khoảng 15 người chạy xe từ TP Huế về bãi tắm biển Thuận An chơi. Tại đây, nhóm của Tài xảy ra cãi cọ với 3 người trong tổ lực lượng bảo vệ an ninh trật tự bãi biển Thuận An về chuyện gửi xe. Bất ngờ, Tài đã rút dao thủ sẵn trong người ra tấn công những người làm nhiệm vụ bảo vệ, ông Lành bị đâm trúng hai nhát vào ngực và bụng. Mặc dù đưa lên Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong do bị đâm thủng tim.

Sau khi gây án, Tài chạy trốn khỏi hiện trường và đến 3 giờ 30 phút ngày cùng ngày đến đầu thú tại trụ sở Công an TP Huế.