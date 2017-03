Dân lắp camera chống trộm cuối năm

Cuối năm, tại nhiều phường, công an vận động người dân đóng tiền để lắp camera bảo vệ an ninh trật tự tại khu vực mình sinh sống vì hiệu quả cao. Thực tế nhiều địa phương có camera an ninh, tội phạm giảm hẳn.

“Mắt thần” quét tội phạm

Phường 13, quận 3 là khu vực đầu tiên trên địa bàn quận thí điểm gắn camera theo dõi tình hình an ninh trật tự trên địa bàn trong năm 2013 tại ba tuyến hẻm 339, 351, 359 đường Lê Văn Sỹ.

Ngay từ đầu các hẻm này đều gắn biển báo “tuyến hẻm lắp đặt camera giám sát tình hình an ninh trật tự”. Ông Nguyễn Đăng Trai, nhà 339/39A cho biết: Từ khi gắn camera, tình hình trộm cắp, giật dọc giảm hẳn. “Hơn một năm trước, nhà bị trộm đột nhập nhưng không ai hay cho đến khi công an phường vào báo thì mới biết và tên trộm đã bị bắt ngay sau đó. Công an phát hiện tên trộm này nhờ camera an ninh” - ông kể.

Cũng theo ông Trai, từ khi các con hẻm gắn camera, có ba vụ trộm, giật dây chuyền và giỏ xách nhưng đều bị công an phát hiện và bắt ngay.

Trung tá Nguyễn Minh Ngọc, Trưởng Công an phường 13, cho biết hơn hai năm gắn camera giám sát, tình hình tội phạm giảm một nửa, nhiều trường hợp tội phạm bị bắt nhờ camera theo dõi. “Cùng với tăng cường tuần tra, giám sát của công an thì camera an ninh hỗ trợ rất tốt và có hiệu quả cho công an phường trong công tác đảm bảo an ninh trật tự” - Trung tá Ngọc nói.

Cũng theo Trung tá Ngọc, thời gian tới phường 13 sẽ tiếp tục gắn camera tại chung cư Trần Quang Diệu và trên địa bàn khu phố 2 và khu vực trong lồng chợ Nguyễn Văn Trỗi.

Tương tự, tại quận 3, cuối năm 2015 nhiều tuyến hẻm ở phường 5 có 22 “mắt thần” đã phát huy tác dụng, tình hình an ninh trật tự tại các khu vực được gắn camera tốt lên…





Một camera được gắn tầm thấp ở hẻm đường Lê Văn Sỹ theo dõi an ninh. Ảnh: VIỆT HOA





Vận động biết số điện thoại của hàng xóm

Hiện nay, nhiều phường khác trên địa bàn TP cũng đang vận động người dân đóng góp kinh phí để lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh trật tự.

Việc gắn camera an ninh đã được nhiều phường ở quận Gò Vấp, Thủ Đức… thực hiện trên các tuyến đường “nhạy cảm” và đã phát huy tác dụng.

Tại đường Phan Tây Hồ, phường 7, quận Phú Nhuận, hầu hết hộ dân đồng ý góp 400.000-700.000 đồng mỗi hộ để lắp camera an ninh. “Đa phần người dân ủng hộ và nhất trí hết, bên công an phường cũng đã họp các hộ dân, nghe nói sẽ triển khai gắn trước tết Nguyên đán” - một hộ dân cho hay.

Lãnh đạo phường 7, quận Phú Nhuận cũng thông tin thêm, ngoài việc vận động góp tiền gắn camera, phường cũng đang chuẩn bị triển khai mô hình “số điện thoại thân thiết”. Nghĩa là sẽ vận động hàng xóm cung cấp số điện thoại cho nhau để nhỡ có xảy ra sự cố, hàng xóm có thể báo ngay cho chủ nhà được biết để xử lý kịp thời. “Chúng tôi hy vọng rằng cùng với việc gắn camera thì việc này sẽ giúp bảo vệ tài sản của người dân tốt hơn và góp phần hỗ trợ tốt hơn cho công tác phòng, chống tội phạm” - vị này nói.