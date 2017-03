Đầu năm trộm tiền công đức tại Phủ Tây Hồ

Cụ thể, Ngày 11-2 (tức mùng 4 Tết), lực lượng công an bắt được đối tượng Nguyễn Thị Hằng (SN 1977), trú tại xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm (Hà Nội) khi đối tượng đang thực hiện hành vi lấy trộm tiền tại bàn thờ thuộc Phủ Tây Hồ.

Tại cơ quan điều tra, công an thu giữ số tiền 985.000 đồng Hằng đã ăn cắp được, đối tượng khai vì túng quẫn, không có tiền chữa bệnh nên sau khi lễ ở chùa thấy nhiều tiền dâng công đức nên nảy sinh ý định trộm cắp.



Đối tượng Hằng tại cơ quan Công an



Trước đó, ngày 10-2 (tức mùng 3 tết) đối tượng Quách Văn Quý (SN 1987) trú tại huyện Bình Giang (Hải Dương) và Quách Thị Phượng (SN 1970) trú tại phường Thành Công, quận Ba Đình (Hà Nội) khi đang lấy cắp tiền của du khách đặt lễ ở các bàn thờ trong phủ thì bị lực lượng công an phường Quảng An bắt quả tang với số tiền mặt lấy được là 1.6 triệu đồng. Qua đấu tranh khai thác hai đối tượng trên đã khai nhận số tiền trên là do lợi dụng sơ hở đã lấy cắp trên các bàn thờ.

Theo lãnh đạo công an Phường Quảng An, các đối tượng trên hoạt động riêng lẻ, sau khi lập biên bản công an đã xử phát hành chính đối với các đối tượng để răn đe.