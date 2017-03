Đau xót vụ nữ sinh tự tử vì bị ghép ảnh, "tung" lên mạng xã hội

Sự việc đau lòng trên xảy ra vào chiều 27-6, tại thôn 8, xã Hương Ngải, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội. Nạn nhân là N.T.T.L (SN 1995, vừa học xong lớp 12 trường THPT Hai Bà Trưng, Thạch Thất).



Theo tài liệu của cơ quan công an, trong lúc đi học thêm, N.T.T.L đã bị Nguyễn Thanh H (bạn học cùng lớp) chụp ảnh chân dung rồi ghép vào ảnh một cô gái xinh đẹp mặc áo cổ rộng rồi đưa lên mạng xã hội. Phát hiện sự việc, N.T.T.L đã yêu cầu H gỡ bức ảnh nếu không sẽ tự tử. Tuy nhiên, vì nghĩ chỉ là trò đùa nên nam sinh đăng bức ảnh không làm theo. Và nhiều bạn bè và thầy giáo chủ nhiệm của N.T.T.L cũng biết sự viêc.



Chiều hôm xảy ra sự việc, N.T.T.L đã tự mua thuốc diệt cỏ rồi mang về nhà uống. Khi phát hiện, người thân đã nhanh chóng đưa nạn nhân vào bệnh viện Thạch Thất cấp cứu, sau đó chuyển đến bệnh viên Bạch Mai. Tiên lượngnạn nhân không thể qua khỏi, ngày 29-6, các bác sỹ đã trả về cho gia đình. Và đến sáng hôm 1-7 , N.T.T.L đã tử vong.



Sau khận tin, CAH Thạch Thất đến xác định hiện trường, tổ chức điều tra và đã thu giữ tờ giấy do L viết trong thời gian điều trị ở bệnh viện. Theo người nhà nạn nhân, lúc này do sức khỏe yếu không thể nói chuyện nên L đã tự viết lại toàn bộ sự việc.



Cơ quan công an đã làm việc với tất cả những người liên quan đến sự việc, qua đó làm rõ nguyên nhân, nội dung sự việc như trên.





Theo Tùng Lâm (ANTĐ)