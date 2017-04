Đi đánh người thuê rồi cường đoạt tài sản

Ngày 16- 4, công an phường An Phú (thị xã Thuận An, Bình Dương) cho biết đã hoàn tất hồ sơ để bàn giao Trương Hồng Phong (19 tuổi, quê Đồng Tháp), Phạm Ngọc Thái (22 tuổi, quê Sóc Trăng) và Võ Minh Trường (41 tuổi, quê An Giang) cho công an thị xã Thuận An tiếp trục điều tra làm rõ hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Theo cơ quan công an, trong quá trình làm việc tại Công ty gỗ, giữa Phong và Nguyễn Văn Sửu (ngụ Bình Dương) có phát sinh mâu thuẫn. Sau đó Phong gọi điện thoại thuê Thái đánh Sửu với giá 500 ngàn đồng. Thái đồng ý và rủ thêm Trường cùng tham gia.



Các nghi can bị tạm giữ. Ảnh: CTV

Theo số điện thoại do Phong cung cấp, trưa 14-4, Thái cùng đồng bọn gọi điện hẹn Sửu đến quán nước nói có việc. Tại đây, Thái đe dọa là có người thuê đánh Sửu với giá 2 triệu đồng, nếu không bị đánh thì Sửu phải trả 1,5 triệu đồng sẽ được bọn chúng cho qua. Bị đe dọa, Sửu nhận lời. Chiều cùng ngày, bọn chúng tìm gặp Sửu và tiếp tục đe dọa. Vì vậy Sửu hẹn lại sáng hôm sau sẽ đưa tiền.



Đến ngày 15-4, nhận được tin báo của bị hại, các “hiệp sĩ” cùng lực lượng công an phường An Phú có mặt tại điểm giao tiền, bắt quả tang các đối tượng nêu trên về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi cưỡng đoạt tài sản của mình.