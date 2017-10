Đi Exciter trộm xe máy, dùng hơi cay tấn công 'hiệp sĩ'

Ngày 23-10, Công an thị xã Tân Uyên, Bình Dương đã tạm giữ Trần Văn Đức (quê Hà Tĩnh) và Trương Văn Phước (quê Nghệ An) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.



Nhóm "hiệp sĩ" bắt giữ hai nghi can "đá nóng" xe máy.

Theo thông tin ban đầu, chiều 22-10, nhóm "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải (Đội PCTP phường Phú Hòa, thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương) đi tuần tra trên tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai. Nhóm anh Hải phát hiện nghi can đi xe Yamaha Exciter 150 màu xanh đen, không biển số có biểu hiện nghi vấn nên theo dõi.

Khi đến đường ĐH40 (ấp Ông Đông, phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên, Bình Dương) thì nghi can phát hiện một chiếc xe Wave dựng trước cửa hàng không ai trông coi. Nghi can ngồi sau liền nhảy xuống dùng đoản bẻ khóa và lên xe chạy.

Ngay lập tức nhóm “hiệp sĩ” liền truy đuổi theo hai nghi can. Biết có người truy đuổi, hai nghi can liền tăng ga bỏ chạy với vận tốc có lúc lên tới 120 km/giờ chạy về hướng thị xã Tân Uyên. Nghi can đi Exciter 150 không biển số liên tục cản địa và dùng bình xịt hơi cay chống trả quyết liệt các "hiệp sĩ" đang truy đuổi.



Lúc này các “hiệp sĩ” ép chiếc xe Exciter 150 đồng thời tiếp tục truy đuổi nghi can đang lái chiếc xe Wave. Khi chạy đến phường Tân Bình (thị xã Dĩ An, Bình Dương), các "hiệp sĩ" đã đuổi kịp. Lúc này nghi can quăng xe bỏ chạy bộ thì bị các "hiệp sĩ" tóm gọn đưa về Công an phường Tân Hiệp (thị xã Tân Uyên) làm rõ sự việc.

Theo các nghi can, thường ngày Đức chạy xe qua nhà Phước và được Phước lấy Exciter 150 không biển số chạy quanh tìm người dân sơ hở để "đá" xe. Lúc này Đức là người trực tiếp dùng đoản bẻ khóa và Phước có nhiệm vụ cản địa khi có người truy đuổi.