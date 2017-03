Đi ô tô, thả rắn xuống đường rồi bỏ chạy

Người dân sống trong khu vực phát hiện tri hô, nhóm này bỏ chạy. Sau đó Công an xã Xuân Thạnh cùng người dân tìm trong các bụi cỏ và bắt được hơn 100 con rắn các loại. Theo quan sát, đây là những con rắn nhiều màu, trong đó có cả rắn nước. “Hiện chúng tôi đang rất lo lắng vì không biết những con rắn này có nguy hiểm đối với người không nữa” - một người dân lo lắng.

Chiều tối cùng ngày, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Công an huyện Thống Nhất cho biết bước đầu cơ quan chức năng xác định đây là những con rắn nước, không nguy hiểm đối với người dân. Công an và người dân đã bắt được một số rắn, một số rắn khác đã được người dân dùng cây đập chết. Hiện Công an huyện Thống Nhất đang truy tìm chiếc ô tô và những người đã đổ rắn xuống đường, đồng thời điều tra động cơ của việc làm trên.

TIẾN DŨNG