Điều tra viên nhận tiền “chạy” tại ngoại

Ngày 21-2, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao cho biết cơ quan này vừa có kết luận điều tra, đề nghị VKSND Tối cao truy tố Hoàng Đình Nam (31 tuổi, nguyên điều tra viên Công an huyện Cư Kuin, Đắk Lắk) về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.





Ông Trần Minh Lợi, người tập hợp các file ghi âm, ghi hình tố cáo sự việc.

Ảnh: LĐ online

Theo kết luận điều tra, ngày 27-3-2015, Công an Cư Kuin bắt bảy người đánh xóc đĩa tại nhà ông Vũ Quang Tuấn và khởi tố bảy bị can về tội đánh bạc, bốn bị can bị bắt tạm giam.

Vụ án do điều tra viên Nam thụ lý chính. Trong quá trình điều tra, người nhà bị can Tuấn nhiều lần đến Công an huyện Cư Kuin xin cho con em mình được tại ngoại nhưng không được. Sau đó, ngày 16-4-2015, một bị can tại ngoại trong vụ án đưa chị bị can Tuấn đến gặp ông Nam nhờ giúp đỡ và ông Nam nhận lời.

Chiều cùng ngày, ông Nam làm báo cáo đề xuất cho cả bốn bị can trong vụ án được tại ngoại và đã được lãnh đạo đồng ý. Hôm sau, người nhà bị can Tuấn đưa cho ông Nam phong bì chứa 30 triệu đồng để cảm ơn. Số tiền này được ông Nam cất giữ tại nơi làm việc. Việc trao đổi, đưa tiền này bị ghi âm, ghi hình…

Cơ quan điều tra VKS Tối cao nhận định sau thời điểm ông Nam báo cáo đề xuất, ông ta không còn quyền hạn gì để giúp các bị can tại ngoại cũng như không có hành động gì nhưng ông Nam vẫn hứa hẹn, tạo lòng tin để nhận tiền.

Với năm người trực tiếp hoặc thông qua những người khác gặp gỡ, trao đổi, đưa tiền cho ông Nam, cơ quan điều tra nhận định họ có dấu hiệu của tội đưa hối lộ, môi giới hối lộ. Tuy nhiên, khi cơ quan điều tra chưa phát hiện ra sự việc, năm người đã có đơn tố cáo, gửi các tài liệu đến cơ quan chức năng nên không cần thiết truy cứu trách nhiệm hình sự.

Như báo chí từng thông tin, trước khi cơ quan chức năng phát hiện vụ án, gia đình các bị can đã tập hợp các file ghi âm, ghi hình chuyển đến ông Trần Minh Lợi (ngụ huyện Cư Kuin) và ông này tự đi xác minh thêm.

Sau khi xác minh, ngày 9-5, ông Lợi tố cáo sự việc đến cơ quan chức năng, trong đó có file ghi âm thể hiện việc ông Lợi bị những người mà ông tố cáo đến nhà mua chuộc “xin không công bố sự việc nhận hối lộ” và hứa chung chi cho ông.