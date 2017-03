Điều tra vụ nổ tại nhà máy gạch khiến 2 công nhân tử vong

(PLO)- Ngày 24-8, thi thể hai công nhân tử vong do nổ lò hơi tại nhà máy gạch đã được đưa từ bệnh viện về quê nhà Nghệ An an táng. Công an TP Vinh cũng đang phối hợp với cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ nổ.