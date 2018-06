Điều tra vụ trộm tiệm vàng mất tài sản gần 1,5 tỉ

Ngày 17-6, Công an quận Bình Tân phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP.HCM điều tra về trình báo mất trộm tại tiệm vàng Mã Kim Tâm nằm trên đường Tên Lửa (phường An Lạc, quận Bình Tân).



Ông M.T. chủ tiệm vàng khai rằng sáng cùng ngày, khi thức dậy thì phát hiện tủ để vàng nữ trang đã bị mở, kẻ gian đã lấy đi 60 cây vàng 18K, 10 cây vàng 24K và 10 lượng vàng trắng đã được làm thành sản phẩm dây chuyền, lắc đeo tay, vòng, nhẫn… trị giá gần 1,5 tỷ đồng.

Qua khám nghiệm cảnh sát phát hiện cửa nhà không có dấu hiệu bị cạy phá. Trên mái hiên nhà có một lỗ 35x35 cm mới bị phá. Trên mái của căn nhà gần đó cũng có một số dụng cụ như kéo và kềm do kẻ gian dùng để cắt lỗ đột nhập bỏ lại.

Kiểm tra hệ thống camera an ninh cảnh sát phát hiện các dữ liệu đều bị xóa sạch. Những người dân sống lân cận đều không hay biết một manh mối nào của vụ việc.

Hiện cảnh sát đang truy xét vụ trộm có tính chất chuyên nghiệp cao này.