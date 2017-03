Đình chỉ công tác CSCĐ đánh CSGT

Chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra Ngày 1-8, Đại tá Lê Anh Tuấn, Chánh Văn phòng Công an TP.HCM, cho biết hiện Trung úy Trần Đại Phúc bị đình chỉ công tác vì tấn công Thượng sĩ Văn Thành Luân - Đội CSGT Hàng Xanh. Đại tá Anh Tuấn khẳng định việc xem xét trách nhiệm của Trung úy Phúc sẽ do Cơ quan CSĐT Công an TP xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Thượng tá Nguyễn Tất Hòa, Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động Công an TP, cho biết sau khi vụ việc xảy ra, đơn vị đã lập hồ sơ xử lý ngay. Đơn vị đã ngưng công tác đối với Trung úy Phúc và chuyển toàn bộ hồ sơ cho Công an TP xử lý theo thẩm quyền. LƯU NGUYỄN