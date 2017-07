Đón lõng bắt 2 kẻ trộm xe máy liên tỉnh

Chiều 24-7, Đại tá Võ Thành Kỳ, Trưởng Công an thị xã Hương Thủy (tỉnh Thừa Thiên - Huế) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ Cao Tiến Hoàng (27 tuổi) và Nguyễn Văn Cường (25 tuổi, cùng trú xã Hoằng Quang, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) chuyên gây ra các vụ trộm xe máy liên tỉnh.



Đối tượng Cường.

Trước đó, vào ngày 17-7, anh Huỳnh Tấn Anh (trú tổ 5 phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy) đến trụ sở đội thuế đóng tại phường Phú Bài làm việc. Khi vào cơ quan này, anh Anh dựng xe Air Blade bên ngoài thì bị trộm.

Khi Công an thị xã Hương Thủy đang điều tra thì trưa ngày 22-7, tiếp tục nhận được tin báo của anh Ngô Xuân Lý Tưởng (trú xã Thủy Phù, Hương Thủy) bị mất xe máy Air Blade ở xã Thủy Phù.



Chiếc xe máy bị công an thu giữ.

Nhận định các đối tượng sẽ chạy vào hướng Đà Nẵng để tiêu thụ tang vật nên Công an thị xã Hương Thủy tổ chức truy đuổi, đồng thời báo Công an huyện Phú Lộc chốt chặn. Khi hai thanh niên xe máy đến địa bàn xã Lộc Tiến (huyện Phú Lộc) thì bị Công an bắt giữ.

Tại cơ quan công an, hai nghi can khai nhận đã thực hiện trót lọt 9 vụ trộm xe máy, chủ yếu là các loại xe tay ga từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế.