Đột kích bắt hai cơ sở bơm hóa chất vào tôm sú

Công an Thừa Thiên – Huế đang làm thủ tục xử lý hai cơ sở kinh doanh thuỷ sản và số tôm bị bơm tạp chất bị thu giữ ngày 26-7.



Công nhânđang bơm tạp chất vào tôm.Ảnh: Vạn An

Theo thông tin bn đầu, tại thời điểm Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường CA tỉnh Thừa Thiên – Huế ập vào hai cơ sở inh doanh thủy sản trên đường Kinh Dương Vương, thị trấn Thuận An, công an phát hiện nhân viên hai cơ sở này đang dùng kim tiêm bơm tạp chất vào tôm sú. Tại hiện trường, công an thu giữ 150kg tôm sú, 202kg tạp chất và 80 kim tiêm.

Hai cơ sở kinh doanh này chuyên cung cấp tôm sú các loại cho các nhà hàng, tiệc cưới trên địa bàn.

Công an đang làm rõ hành vi gian lận, mang tạp chất đi giám định.