Đột kích hai nhà hàng hoạt động như vũ trường ở trung tâm TP

Lúc 0 giờ 30 rạng sáng 1-9, lực lượng chức năng bất ngờ đồng loạt tập kích vào New Sài Gòn và 02 Gold Club, nằm cách nhau hơn 100 m. Tại thời điểm bị kiểm tra hành chính (lúc rạng sáng) nhưng ở hai điểm trên vẫn có hàng trăm người đang vui chơi. Bước đầu qua kiểm tra, cơ quan chức năng lập biên bản hai cơ sở với nhiều lỗi vi phạm hành chính như kinh doanh quá giờ quy định, kinh doanh rượu không có giấy phép...

Đợt kiểm tra hành chính này cơ quan công an đã đưa 120 người có nghi vấn về trụ sở để xác minh làm rõ. Đến nay Công an quận 1 xác định trong số đó có 19 người (phần đông là khách của New Sài Gòn) có liên quan đến băng nhóm tội phạm gốc ở miền Bắc vào, năm người đã từng có tiền án, tiền sự... Ngoài ra có 12 người có kết quả dương tính với ma túy. Hiện cơ quan công an cũng đang làm rõ về nghi vấn cũng như xử lý đối với những người này.

Bên trong New Sài Gòn lúc nửa đêm về sáng. Ảnh: HT

New Sài Gòn thuộc Công ty Cổ phần Tổ chức sự kiện Sài Gòn Mới còn 02 Gold Club thuộc HTX Thương mại Dịch vụ Nhà hàng Thành Đạt. Cả hai đều không có giấy phép kinh doanh vũ trường, quán bar mà chỉ hoạt động trong lĩnh vực nhà hàng, ăn uống... Thế nhưng thực chất cả hai lại hoạt động như vũ trường. Riêng New Sài Gòn, trước đây có tên là vũ trường 1102 đã từng bị cơ quan chức năng đột kích, trong đó có ba lần ra quyết định xử phạt hành chính, mức cao nhất là hơn 80 triệu đồng. Đến cuối tháng 7-2013, tại địa điểm từng là vũ trường 1102 mọc lên New Sài Gòn. Tuy nhiên, chỉ hơn nửa tháng hoạt động, giữa tháng 8-2013 vừa qua, khi kiểm tra hành chính, cơ quan chức năng phát hiện bên trong tụ điểm này có ma túy. Riêng 02 Gold Club từ trước đến nay đã bị kiểm tra hành chính nhiều lần.

Dù bị kiểm tra, xử phạt hôm trước nhưng đêm hôm sau thì New Sài Gòn, 02 Gold Club vẫn hoạt động nhộn nhịp…

HT