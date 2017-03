Dùng dao giải quyết “tình tay ba”

Ngày 29/5, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Văn Định, 35 tuổi, trú tại xã Thanh Cường, huyện Thanh Hà (Hải Dương) về hành vi giết người.

Khi biết tin này, Bùi Thị Liễu, 29 tuổi, HKTT xã Trường Thành, huyện Thanh Hà (vợ của Định), bật khóc nức nở vì hối hận. Chỉ vì những phút yếu lòng, Liễu đã có phút giây "ngoài vợ, ngoài chồng" để dẫn đến bi kịch của mối tình tay ba như ngày hôm nay.

Bùi Thị Liễu có thân hình khỏe mạnh, phốp pháp của một phụ nữ quanh năm quen với công việc vất vả. Dấu vết nhọc nhằn thể hiện rõ ở đôi bàn tay chai sạn, thô ráp, chỉ duy nhất hai ngón tay trỏ của Liễu còn dấu vân tay, các ngón khác đã bị mài mòn. Khi có mặt tại Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Hải Dương lấy lời khai, Liễu đều phải điểm chỉ vì không biết viết...

18 tuổi, Liễu theo Nguyễn Văn Định về làm dâu tại xã Thanh Cường. Gia đình Định vốn làm nghề sông nước, lại đông anh em nên cuộc sống vô cùng khó khăn. Sau ngày thành thân, Liễu theo chồng sinh sống trên thuyền chài, gia tài duy nhất của vợ chồng Liễu, Định là hai chiếc thuyền bằng xi măng và một chiếc thuyền gỗ.

Đứa con lớn chào đời, kinh tế gia đình khó khăn nhưng vợ chồng Liễu vẫn hạnh phúc. Người đàn ông như Định vốn khô khan, cộc cằn nên ít có sự quan tâm đến cô vợ trẻ. Hơn nữa, cả ngày Định quần quật trên sông, đêm về, Định lăn ra ngủ mà chẳng nghĩ đến người vợ trẻ đang tuổi xuân phơi phới...

Mọi chuyện bắt đầu từ khi Liễu quen biết với anh Nguyễn Văn Hà, 41 tuổi, trú tại Nhan Bầu, Thanh Hồng, Thanh Hà, là một người họ hàng xa. Trước những lời "có cánh" của Hà, người đàn bà như Liễu bỗng nảy sinh những tình cảm khác lạ. Từ đó, Liễu giấu chồng, lén lút quan hệ với Hà. Thậm chí, có lần Liễu còn đưa Hà về nhà bố mẹ chồng giới thiệu là họ hàng...

Liễu và Hà quan hệ với nhau được một thời gian thì Định bắt đầu nghe thấy tiếng dị nghị của bà con xóm giềng. Lúc này, Định nổi cơn ghen và thường xuyên đánh đập Liễu. Mọi chuyện trở nên căng thẳng khi Liễu sinh đứa con thứ hai. Trong lòng Định vốn đang ghen tuông càng ấm ức vì anh ta luôn bán tín, bán nghi rằng không biết đứa trẻ này có phải là con của anh ta không. Sau những trận cãi vã, rồi đánh đập, có lần Liễu bỏ nhà ra đi... Thậm chí, cả hai đã làm đơn ly hôn, nhưng được Toà án và UBND xã hoà giải nên lại về ở với nhau. Tâm sự với cán bộ điều tra, Liễu nói rằng: Khi quay về với chồng, Liễu thực tâm muốn thay đổi để hàn gắn mối quan hệ gia đình. Song chính Liễu cũng không ngờ rằng, Định vẫn ấp ủ mối thù với Hà.

Lúc 16h30' ngày 20/5, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Hải Dương (PC 14) nhận được tin báo của Công an huyện Thanh Hà và trực ban Công an tỉnh cho biết: Khoảng 14h ngày 20/5, anh Nguyễn Văn Hà đi xe máy từ xưởng đóng tàu Trung Thu lên dốc đê thôn Vĩnh Ninh, Thanh Cường đã bị 1 đối tượng phục sẵn dùng dao nhọn đâm nhiều nhát vào ngực, bụng làm anh Hà chết ngay tại chỗ. Sau khi gây án, đối tượng đã trốn thoát.

Đoàn khám nghiệm gồm Phòng PC14, PC21, Công an huyện Thanh Hà có sự giám sát của Viện KSND tỉnh Hải Dương, chứng kiến của chính quyền địa phương đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Tại bụi tre bên phải đường, các trinh sát phát hiện 1 chiếc khăn mặt bông còn dính nhiều mảnh lá lúa. Mở rộng hiện trường theo đường chạy trốn của tên tội phạm, các trinh sát phát hiện trên thuyền gỗ có nhiều dấu vết máu nhỏ giọt, 2 đầu tay chèo có dính dấu vết máu.

Quá trình thu thập tài liệu, chị Liễu cho biết chiếc khăn bông ở hiện trường là chiếc khăn chị Liễu đưa cho Định để đội lúa. Tại chiếc thuyền của gia đình chị Liễu hiện mất 1 con dao nhọn và 1 kiếm sắt... Từ đây, vụ án dần được làm sáng tỏ. Căn cứ tài liệu đã thu thập được, Phòng PC 14 đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội giết người, đồng thời vận động gia đình đưa Định ra đầu thú.

Cách tốt nhất để Định được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật là đến cơ quan Công an, hoặc ai biết thông tin về Định liên lạc với Công an tỉnh Hải Dương theo số máy 0320.3889327.