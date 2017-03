Dùng súng bắn trả công an, trùm ma túy vẫn không thoát

Sáng 25-7, Phòng PC47 Công an tỉnh Nghệ An phối hợp cùng Công an huyện Tương Dương (Nghệ An) phá chuyên án 616H, triệt phá vụ lập lán trại lập trên núi Pù Kẽm (bản Xốp Pu, xã Yên Na, huyện Tương Dương) để bán heroin.

Khi công an ập vào vây bắt, các đối tượng tại đây đã dùng súng bắn trả quyết liệt để chạy trốn. Tuy nhiên, các chiến sĩ đã kịp khống chế, bắt giữ "trùm" Và Bá Pó (35 tuổi, trú xã Mường Lống, huyện miền núi Kỳ Sơn, Nghệ An) và tước súng trên tay Pó.

Ngoài ra, công an còn thu giữ tang vật là khẩu súng K59, một khẩu súng AK và 30 viên đạn cùng 3,5 bánh heroin, 4.500 viên ma túy tổng hợp, 0,5 kg ma túy dạng đá.



Và Bá Pó (tự Bá Lỳ) cùng tang vật tại cơ quan công an. Ảnh: CTV

Thời gian qua, Pó cùng một số người Lào và những kẻ nghiện ma túy đến dựng lán ở đỉnh núi Pù Kẽm rồi mua sắm súng, đạn để bán ma túy. Trước tình hình trên Phòng PC47, Công an tỉnh Nghệ An đã xác lập chuyên án mang bí số 616H để vào cuộc điều tra, truy quét.



Lán trại được dựng trên đỉnh núi cao, Pó lại cử người mang hung khí canh gác nên công tác phá án, bắt giữ gặp khó khăn.

Sáng 26-7, ông Lầu Bá Chò, Trưởng Công an xã Mường Lống, cho biết thêm: "Vợ và con của Pó sinh sống ở xã Mường Lống nhưng Pó thường sống ở khu vực biên giới Lào. Đường dây ma túy của Pó xuất hiện từ lâu nhưng Pó rất lỳ và sống "thoắt ẩn, thoắt hiện".