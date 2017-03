Gái ở vũ trường dễ thành gái gọi

Mại dâm đồng tính nam, gái gọi, bán dâm theo tour du lịch dài ngày, trọn gói, mại dâm trong giới sinh viên xuất hiện và đang có xu hướng tăng. Thượng tá Lê Huy, Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội, cho biết tại buổi giao ban báo chí do Thành ủy Hà Nội tổ chức chiều 28-6.

Theo Thượng tá Huy, mại dâm dưới hình thức gái gọi có xu hướng gia tăng, phát triển đa dạng, dưới nhiều hình thức. Họ thường sử dụng các mạng xã hội như Facebook, Zalo… hoặc qua người môi giới là thành viên các trang web sex để quảng cáo, đưa hình ảnh, số điện thoại, đặt tên lên trang mạng để khách mua dâm liên hệ thỏa thuận giá cả, địa điểm mua bán dâm.

Cũng theo ông Huy, sau một thời gian hoạt động tại các nhà hàng, vũ trường, các cô gái bán dâm có khách quen và họ thường liên lạc qua điện thoại để bán dâm. Nhiều người vừa bán dâm vừa làm tú bà, xuất hiện hình thức mua bán dâm theo tour du lịch, mại dâm trong giới sinh viên.





Các cô gái bán dâm tại chỗ trong một nhà hàng bị công an phát hiện cuối năm 2015. (Ảnh do công an cung cấp)

Mại dâm còn tồn tại trong các cơ sở kinh doanh có điều kiện như massage, tẩm quất cà phê vườn, cắt tóc gội đầu trá hình, tập trung ở các địa bàn giáp ranh, dọc theo tuyến giao thông ở một số quận, huyện như Cầu Giấy, Tây Hồ, Hà Đông, Bắc Từ Liêm và hầu hết có kích dục cho khách. Trong các cơ sở này, tiếp viên trực tiếp thỏa thuận đi nơi khác mua bán dâm.

Đại diện cảnh sát hình sự Hà Nội cũng cho hay TP này đã xóa sổ các tụ điểm mại dâm công khai ở các góc phố, góc đường khuất. Từ đầu năm đến nay, công an đã triệt phá hơn 100 ổ mại dâm, xử lý hình sự 89 vụ với 98 đối tượng. Công an xóa hai tụ điểm mại dâm công cộng ở khu vực phường Vạn Phúc (Hà Đông) và khu vực trước cửa Cung văn hóa Hữu nghị Việt-Xô. “Các điểm mại dâm công cộng chủ yếu là những phụ nữ nhiều tuổi, không cạnh tranh được với các cô trẻ, có nhan sắc hoạt động tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện. Sau khi lực lượng công an truy quét mạnh, một số gái mại dâm đứng đường chuyển sang sử dụng xe máy, xe đạp điện đi mời chào ở một số khu vực như Công viên Lê Nin, đường Giải Phóng, đường Trần Khánh Dư - vườn hoa Pasteur” - ông Huy nói.

Theo công an, tại Hà Nội xuất hiện hình thức mại dâm đồng tính nam qua các dấu hiệu giao dịch, thỏa thuận tại một số địa điểm công cộng như khu vực bờ Hồ, hồ Thiền Quang… hoặc tại một số cơ sở massage trá hình ở một số quận nội thành như Hoàng Mai, Ba Đình…

“Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội (Sở LĐ-TB&XH) đã xây dựng phần mềm và triển khai thí điểm ở một số quận, huyện trên địa bàn TP Hà Nội” - ông Huy thông tin.