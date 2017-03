Giả danh cảnh sát cơ động chặn xe người dân

Sáng 9-11, Công an phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa (Đồng Nai) bàn giao Huỳnh Tấn Phát (23 tuổi, huyện Tân Phú, An Giang) cho Công an TP Biên Hòa để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.



Phát tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, khoảng 3 giờ sáng nay (9-11), nhận được tin báo từ người dân có hai người có dấu hiệu giả danh là thượng úy cảnh sát cơ động đang kiểm tra giấy tờ nhiều người đi đường từ Amata đến vòng xoay Tân Hiệp.

Câu lạc bộ SBC Biên Hòa đã lên đường tuần tra, đến gần vòng xoay thì phát hiện Phát và đồng bọn đang kiểm tra giấy tờ người dân. Đội tiếp cận và dò hỏi thì hai người này bỏ chạy để lại xe.



Tạm giữ phương tiện. Ảnh: Công an cung cấp



Sau 1 tiếng lùng bắt, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng đang trốn trong nhà dân gần một cơ sở massage đường 5 cũ nên bắt giữ, bàn giao cho Công an phường Tân Hiệp.

Cơ quan công an thông tin ai từng bị những người này chặn kiểm tra hay có hành vi vi phạm pháp luật vui lòng liên hệ Công an phường Tân Hiệp, số ĐT: 0613.825725 trình báo.