Giải cứu bé trai khuyết tật bị bắt cóc, đánh đập, đốt dã man

Tuy nhiên cháu Tú vẫn đang phải cấp cứu, điều trị trong tình trạng đa chấn thương trên bãi não và luôn hoảng sợ khi thấy người lạ.

Anh Nguyễn Văn Sỹ (SN 1968, bố cháu Tú) chăm con tại giường bệnh, nói trong nước mắt: “Kẻ bắt cóc và đánh, đốt con tôi là Nguyễn Thanh Sơn-thuê phòng trọ cạnh nhà tôi".



Cháu Nguyễn Anh Tú đang nằm cấp cứu tại bệnh viện. Ảnh: Đắc Lam



Chiều 19-8, anh Sỹ đi làm thuê về vào nhà hâm cháo cho Tú và đứa con út hai tuổi ăn. Khi hâm cháo xong, anh quay trở ra đã thấy Tú biến mất khỏi nhà. Anh chạy đi hỏi thì đứa cháu gái nói thấy ông Sơn chở Tú đi rồi liền điện cho ông Sơn thì ông Sơn không nghe máy mà chỉ nhắn tin báo là Tú đang ở khách sạn và đang khỏe.



Sau đó, nhiều lần vợ chồng anh Sỹ gọi điện cho ông Sơn thì ông Sơn không nhấc máy mà chỉ trả lời tin nhắn. Vợ chồng anh Sỹ cũng nghĩ ông Sơn qúy cháu Tú nên đưa cháu đi chơi.



Y bác sĩ đang chăm sóc cháu Nguyễn Anh Tú

Anh Sỹ nhiều lần đi tìm các khách sạn ở Vinh và đến nhà bố, mẹ của ông Sơn hỏi nhưng không tìm được cháu Tú. Anh Sỹ nhắn tin dọa ông Sơn là sẽ báo công an thì ông Sơn nói rằng Tú có trộm của ông ta số tiền 400 ngàn đồng.

Cho đến ngày 16-9, bảo vệ khách sạn Hoàng Anh 1 (ở TP Vinh) phát hiện cháu Tú bị Sơn nhốt trong phòng 206, trong tình trạng bị đánh, đốt cháy nhiều bộ phận trên cơ thể, thương tích đầy mình. Bảo vệ báo công an và sau đó Tú được đưa đến Khoa Thần kinh cột sống, BV Hữu nghị đa khoa Nghệ An, cấp cứu.





Những vết đánh đập, đốt đã man tại bộ phận sinh dục cháu Nguyễn Anh Tú.

Ông Hoàng Khắc Tuấn, bảo vệ kiêm trực lễ tân Khách sạn Hoàng Anh 1 cũng xác nhận, Sơn thuê phòng khách sạn ở cùng đứa trẻ từ ngày 13-9. Đến chiều 16-9, Sơn điện đến khách sạn hỏi gia đình cháu bé đã đến phòng 206 đón cháu bé về chưa. Ông Tuấn chạy lên phòng 206 phát hiện cháu Tú đang bị nhốt một mình trong phòng và trên mình đầy thương tích, cháu cũng không nói được nên đã báo công an.

Ông Sỹ nhận định: “Tôi nghi là ông Sơn biết con tôi bị câm và tàn tật nên bắt cóc con tôi về để bắt cháu đi làm công cụ xách ma túy”.

Hiện Cơ quan công an TP Vinh cùng Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an tỉnh Nghệ An đang vào cuộc, điều tra vụ việc trên.