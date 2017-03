Giành địa bàn, tài xế taxi đâm xe ôm

Công an quận 1, TP.HCM đang tạm giữ Nguyễn Hồng Vinh (38 tuổi, ngụ Bình Thạnh) để điều tra làm rõ về hành vi giết người. Vinh được xác định đã cầm hung khí sát hại ông Trần Ngọc Lợi (53 tuổi, ngụ quận 4) hành nghề xe ôm.

Sáng 6-8, ông Lợi chạy xe máy biển số 59C1-045.60 đến đậu trên vỉa hè, sát rào chắn trước cổng Thảo Cầm Viên (phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM) chờ khách. Đến khoảng 11 giờ cùng ngày, Vinh điều khiển taxi (loại bảy chỗ) biển số 56M-1469 đậu cách nơi ông Lợi ngồi khoảng 10 m.

Do ông Lợi cho rằng tài xế taxi dừng xe choán lối lên vỉa hè, cố ý giành khách nên tiến lại lớn tiếng yêu cầu Vinh lùi xe. Vinh bung cửa ra ngoài cự cãi rồi xông vào ẩu đả. Trong khi hai bên giằng co, Vinh lấy một cây sắt (là dụng cụ sửa ô tô) ra tấn công, đâm hai nhát vào ngực ông Lợi. Ông Lợi tháo chạy đến xe máy của mình thì gục xuống. Người dân xung quanh chạy đến can thiệp và đưa ông Lợi đi cấp cứu. Tuy nhiên, do thương tích nặng, nạn nhân đã tử vong tại bệnh viện. Gây án xong, tài xế Vinh bỏ taxi lại hiện trường đến công an đầu thú. Tại hiện trường sót lại hai nón bảo hiểm cùng chiếc xe máy phương tiện hành nghề của nạn nhân.

Cơ quan điều tra phong tỏa khu vực, khám nghiệm hiện trường án mạng trước Thảo Cầm Viên. Ảnh: XUÂN NGỌC

Sau khi sự việc xảy ra, công an, VKSND quận 1 cùng các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng có mặt phong tỏa khu vực, tiến hành khám nghiệm. Chiều 6-8, thi thể ông Lợi được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Nhiều người dân tại đây phản ánh: “Lâu nay việc xe ôm, taxi lớn tiếng với nhau về việc đậu xe, tranh giành khách trước cổng Thảo Cầm Viên như cơm bữa. Chúng tôi cố gắng hòa giải nhưng lắm khi bất thành”.

Trao đổi với phóng viên, đại diện hãng taxi Vinasun cho biết sự việc do tài xế và nạn nhân tranh nhau việc đón khách dẫn đến sự cố đáng tiếc. Trước mắt Vinasun đã cắt cử người làm việc với cơ quan công an phục vụ công tác điều tra, đồng thời đến thăm hỏi và có phương án hỗ trợ gia đình ông Trần Ngọc Lợi.

XUÂN NGỌC - PHƯỚC TĨNH