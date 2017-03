Giật túi xách, bị cảnh sát hình sự tóm gọn ngay tại trận

(PLO) - Ngày 13-4, Đội CSHS Đặc nhiệm (PC45, Công an TP Cần Thơ) đã bàn giao hai đối tượng Nguyễn Văn Vũ (39 tuổi) và Đỗ Văn Hiếu (25 tuổi) – cùng ngụ ở phường An Lạc, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ cùng tang vật cho Công an quận Ninh Kiều tiếp nhận, thụ lý điều tra về hành vi cướp giật tài sản.