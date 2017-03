Giết người, cướp của, dìm xác xuống sông

Bà ngoại Nguyễn Thị Chấp (71 tuổi) cùng gia đình ngồi bên bờ sông Đại Giang ngóng chờ thông tin về cháu Xíu

Chị Dương Thị Bé, dì ruột của cháu Xíu, kể: “Tối 15-5, Xíu đi uống cà phê với chị Nguyễn Thị Diệu Hiền và một người đàn ông cùng xóm. Kể từ đó, tung tích của cháu Xíu bặt vô âm tính, còn chị Hiền đã được tìm thấy xác dưới sông”.



Chị Bé cho biết, vì sinh ra không có cha, 15 tuổi mẹ đi lấy chồng nên Xíu về ở với bà ngoại và nghỉ học từ lớp 5, đi nhặt ve chai kiếm sống.



Chị Nguyễn Thị Diệu Hiền (SN 1963) trú tại xã Tân Sơn, TP Plây-Ku (Gia Lai), chỉ mới đến tạm trú tại khu phố Phù Nam 2 từ tháng 2-2010 để chăm sóc cha bị bệnh.



Cách nay 2 ngày, vào lúc 13 giờ 30 ngày 17-5, một người dân đánh cá phát hiện thi thể của chị Nguyễn Thị Diệu Hiền vướng vào lưới. Khi chết, chị Hiền mặc áo pull màu vàng, quần dài kaki màu tối, phần bụng bị buộc một hòn đá nặng 30 kg.



Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm hình sự (PC14) Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã phối hợp với các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, tìm thấy trên ngực nạn nhân có nhiều dấu vết bầm tím và tụ máu sau gáy. Giải phẩu tử thi xác định lồng ngực, màng sọ ở phần đầu sau gáy bị nứt dạng chân chim, phần ruột và dạ dày không có dấu hiệu chết nước.



Xác định đây là vụ án mạng giết người cướp của nghiêm trọng, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Toàn, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế đã chỉ đạo phòng PC14 phối hợp cùng các đơn vị chức năng nhanh chóng phá án.



Đến ngày 18-5, lực lượng công an đã xác định thủ phạm là Nguyễn Toàn (SN 1971) trú tại khu phố Phù Nam 2, phường Thủy Châu, là bà con chú bác với chị Hiền, có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.



Tại cơ quan công an, Toàn khai nhận, vào tối 15-5, y dùng xe đạp chở chị Hiền ra bờ sông Đại Giang, nơi rất ít người qua lại để ngồi hóng mát. Khi thấy chị Hiền đeo dây chuyền vàng ở cổ, đeo nhẫn ở tay và đôi bông ở tai nên Toàn nảy sinh ý định chiếm đoạt.



Lợi dụng chị Hiền vừa ngồi xuống ở triền đê gần mép sông, Toàn đã dùng hòn đá giấu sẵn trong túi đập mạnh vào sau gáy làm chị Hiền ngã xuống bất tỉnh.



Tiếp đó, Toàn lấy tất cả số vàng trên người chị Hiền rồi dùng giẻ nhét vào miệng, lấy dây thép buộc một hòn đá vào bụng nạn nhân và đưa ra giữa dòng sông Đại Giang dìm xuống nhằm phi tiêu.



Gây án xong, Toàn về nhà ngủ đến sáng 16-5 rồi thuê xe ôm lên Huế bán toàn bộ số vàng cướp được với số tiền 7,1 triệu đồng.



Hiện cơ quan Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế đang điều tra, làm rõ vụ việc và tiến hành tìm kiếm tung tích em Ngô Thị Xíu.