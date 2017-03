Giết người, cướp xe biển “tứ quý” 3

Ngày 13-1, công an tỉnh Bình Dương cho biết đang tạm giữ đối tượng Phạm Văn Dương (SN 1993, ngụ Cà Mau) để điều tra làm rõ hành vi giết người, cướp tài sản.

Khoảng 18 giờ 30 ngày 10-1, người dân tại xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu - Đồng Nai thấy một thanh niên rao bán chiếc xe Super Dream còn mới, biển tứ quý 61N-3333 với giá rẻ nên nghi ngờ báo công an địa phương. Khi công an xuất hiện, đối tượng liền bỏ chạy nhưng đã nhanh chóng bị bắt giữ.



Qua liên lạc với công an tỉnh Bình Dương, công an xã Tân An xác định chiếc xe trên của ông Lê Văn Hạ (SN 1936, ngụ ấp Bà Tri, xã Tân Hiệp,Tân Uyên). Ông Hạ đã thiệt mạng do bị đâm nhiều nhát phía trước ngực trong vườn cao su ấp Bà Tri.

Tại trụ sở công an, Phạm Văn Dương khai nhận chính là thủ phạm đã đâm chết ông Hạ rồi cướp xe máy. Hàng ngày, Dương mót mủ cao su trong vườn để mưu sinh. Gần đây không có tiền sắm Tết, thấy ông Hạ đã già yếu lại mới mua xe nên y nảy sinh ý định cướp tài sản.

Chiều 10-1 Dương mang theo một con dao Thái Lan đến đoạn đường vắng chờ thời cơ. Khi ông Hạ chạy xe ngang qua, Dương đã chặn đường, đâm liên tiếp vào người nạn nhân. Tàn bạo hơn, y còn lấy mũ bảo hiểm đập liên tiếp vào đầu làm nạn nhân chết tại chỗ; sau đó lục túi lấy bóp cùng xe của nạn nhân, rồi bỏ trốn.