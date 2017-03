Giết người, đốt xác rồi đầu thú

Chiều 21-6, Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM thông tin đang di lý nghi can Vắn Cống Bảo (23 tuổi, quê Đồng Nai, tạm trú huyện Bình Chánh) từ Hà Nội về TP.HCM để phục vụ điều tra vụ giết người, đốt thi thể vừa xảy trên địa bàn vào ngày 19-6. Được biết sau khi gây án, Bảo trốn ra Hà Nội rồi đến Công an TP Hà Nội đầu thú.

Theo thông tin ban đầu, Bảo và anh TBL cùng là công nhân tại xưởng của Công ty Sản xuất Bao bì nhựa TVP ở ấp 1A (xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh) do bà LTMH làm chủ. Khoảng 7 giờ 30 sáng 19-6, bà H. đến xưởng kiểm tra thì bắt gặp Bảo và anh L. đang cự cãi gay gắt với nhau. Nguyên do Bảo tự ý lấy điện thoại di động của anh L. sử dụng nhưng không hỏi mượn anh L. Khi bà H. đứng ra can thiệp thì cả hai im lặng, tiếp tục làm việc.

Nghi can Vắn Cống Bảo được di lý về Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM để phục vụ điều tra. Ảnh: CTV

Khoảng 11 giờ trưa cùng ngày, bà TTT (mẹ chồng của bà H.) có đến xưởng nhằm gọi Bảo và L. đi ăn cơm trưa. Không thấy ai trong xưởng, bà T. đi vào để tìm thì nhìn thấy tại vị trí cửa ra vào xưởng có một vệt máu kéo dài đến nhà vệ sinh, đồng thời tại khu vực nhà vệ sinh có khói bốc nghi ngút. Bà T. hoảng hốt gọi cho một công nhân của xưởng bên cạnh đến kiểm tra. Tại nhà vệ sinh, anh công nhân này phát hiện có một thi thể người đang cháy nên đã dùng nước dập tắt lửa rồi cùng bà T. đến cơ quan công an trình báo.

Nhận tin báo, Công an huyện Bình Chánh và các phòng nghiệp vụ của Công an TP.HCM có mặt, tiến hành phong tỏa để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai của những người có liên quan. Điều tra sơ bộ, công an xác định thi thể người bị đốt cháy dở dang là anh L. Ngoài ra cạnh hiện trường ngay cửa nhà vệ sinh của xưởng, công an còn tìm thấy một số vật chứng như một ống tuýp sắt có dính máu, một thùng nhựa rỗng (khoảng 10 lít) có mùi dầu hôi. Đặc biệt, thời điểm phát hiện sự việc thì Bảo đã biến mất, không ai liên lạc được. Công an xác định đây là một vụ giết người, phi tang xác và Bảo bị đưa vào diện tình nghi số một.

Lực lượng Công an huyện Bình Chánh đã chia thành nhiều mũi xác định các mối quan hệ của Bảo để truy bắt nghi can. Bất ngờ mới đây Bảo có mặt tại Hà Nội và ra đầu thú công an tại địa phương này. Bước đầu Bảo thừa nhận vì mâu thuẫn cự cãi với anh L. nên xảy ra ẩu đả. Bảo đã dùng vật dụng có trong nhà xưởng tấn công, sát hại anh L. Sau đó Bảo di chuyển thi thể anh L. vào nhà vệ sinh tại xưởng, dùng dầu hôi đốt thi thể phi tang rồi bỏ trốn. Hiện Công an huyện Bình Chánh đang mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để chuyển giao nghi can Bảo cùng tang vật cho Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM điều tra, xử lý theo thẩm quyền.