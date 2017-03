Giết người rồi đổi tên thành ‘Thiện’

HĐXX nhận định không có tình tiết nào để xem xét giảm án cho bị cáo.

Theo hồ sơ, khuya 20-1-2006, Trang cùng nhóm bạn ngồi uống rượu. Được một lúc thì công an xã tới yêu cầu giải tán nên cả nhóm rủ nhau vào quán ăn gần đó ăn hủ tiếu.



Bị cáo Trang tại tòa.

Khi vào quán, do hết ghế nên Trang giành ghế với một người khác dẫn đến cãi nhau. Thấy vậy, anh Trần Quốc Huy đến can ngăn, lấy ghế của Trang trả cho người cũ. Khi can ngăn, anh Huy dùng tay gạt mạnh trúng vào ngực Trang. Nghĩ anh Huy đánh mình, Trang chạy vào quán lấy dao đến chỗ Huy đang ngồi.

Thấy Trang cầm dao đến, anh Huy dùng ghế nhựa đánh vào người Trang rồi bỏ chạy nhưng bị Trang đâm một nhát vào lưng. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu, tỉ lệ thương tật 18%.

Trang sau khi gây án đã trốn lên tỉnh Tây Ninh, lấy tên giả là “Thiện” rồi chí thú làm ăn, sống lương thiện, cưới vợ sinh con, gia đình sống đời đầm ấm. Mọi chuyện tưởng như đã quên lãng nhưng sau gần 10 năm lẩn trốn, Trang bị bắt tại huyện Củ Chi, TP.HCM.