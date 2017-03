Giết "tình địch" rồi rủ người yêu bỏ trốn

Bị truy đuổi gắt gao, sau một ngày chạy trốn, thủ phạm chính sát hại anh Nguyễn Trung Kiên (SN 1981, nhân viên bán hàng khách sạn Khăn Quàng Đỏ) đã ra đầu thú.



Trước đó, khoảng 18h30 ngày 22/3, nhiều người thấy anh Nguyễn Trung Kiên (SN 1981, quê Đan Phượng, HN), là nhân viên bán hàng ở khách sạn Khăn Quàng Đỏ nằm bất động ở khu vực nghĩa trang Mai Dịch với nhiều vết thương trên người.



Hai thanh niên đã đưa anh Kiên vào Bệnh viện Y học cổ truyền cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Do mất máu cấp bởi đa vết thương trên người, anh Kiên đã tử vong sau đó.



Lẫn trong đám đông là một cô gái xưng là người yêu cũ của anh Kiên. Cô gái đã nhờ một người trong đám đông chở vào bệnh viện cùng.



Chàng sinh viên thất thần tại cơ quan công an.



Cơ quan công an làm rõ, khoảng 18h ngày 22/3, anh Nguyễn Trung Kiên đi xe máy Future BKS 33R5-4201, chở một cô gái đi trên đường Mai Dịch, đến trước cổng nghĩa trang Mai Dịch thì bị một đối tượng đi xe máy cùng chiều yêu cầu dừng lại.



Hai bên xảy ra xô xát, đối tượng dùng dao nhọn đâm nhiều nhát khiến anh Kiên gục ngã và tử vong khi được đưa vào Bệnh viện Y học cổ truyền cấp cứu.



Cơ quan công an xác định cô gái đi cùng anh Kiên là V.A (SN 1987, ở tổ 8 phường Tô Hiệu, TP Sơn La), nhân viên lễ tân khách sạn Khăn Quàng Đỏ.



Người yêu của V.A là Nguyễn Xuân Trường, tức Hà (SN 1986, quê Thái Bình), là sinh viên tại chức một trường đại học trên địa bàn Hà Nội được xác định là nghi can số một.



Cô người yêu của Trường thì nức nở.



Theo lời khai ban đầu của Nguyễn Xuân Trường, khoảng 18h ngày 22/3, khi Trường đi xe máy trên đường Hồ Tùng Mậu hướng Mai Dịch – Cầu Diễn thì gặp V.A ngồi sau xe máy do anh Nguyễn Trung Kiên điều khiển đi cùng chiều với Trường.



Nóng mắt vì thấy người yêu đi cùng một chàng trai khác, Trường phóng xe đuổi theo. Đến cổng nghĩa trang Mai Dịch, Trường yêu cầu anh Kiên dừng xe lại rồi nhảy vào tát V.A, rồi bắt người yêu lên xe máy của mình.



Trong khi V.A không đồng ý, anh Kiên lại gần, dùng mũ bảo hiểm đánh Trường nhưng bị trượt. Sẵn cơn ghen, Trường rút dao nhọn để trong túi quần đâm túi bụi vào người “tình địch”.



Sau vụ án mạng xảy ra, cả Trường và V.A đều “biến mất”. Trường rủ V.A bỏ trốn lên thị xã Lào Cai. Biết không thể trốn thoát, tối 23/3, Trường đã tới Công an tỉnh Lào Cai xin đầu thú.



Ngày 24/3, tại Công an tỉnh Lào Cai, Công an quận Cầu Giấy phối hợp Phòng PC14 Công an Hà Nội đã tiếp nhận 2 đối tượng Nguyễn Xuân Trường và V.A để phục vụ công tác điều tra, xử lý.



Tối 24/3, tại cơ quan công an, gương mặt hiền lành của Trường trở nên thất thần, trong khi V.A tỏ ra mất bình tĩnh, vừa viết tường trình vừa khóc nấc.