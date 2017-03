Hà Nội: Bắt giữ tài xế ôtô tàng trữ vũ khí trái phép

Chiếc xe và số vũ khí được tàng trữ (Ảnh: CQĐT)

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện 5 thanh niên Hải Phòng mang theo cả "lô" hàng nóng với đủ các loại...



Nhận được tin báo từ các trinh sát hình sự hóa trang, tổ công tác 141 đã kiểm tra hành chính chiếc xế hộp có biểu hiện nghi vấn. Kết quả, cơ quan chức năng đã phát hiện 4 con dao và một số vũ khí được tàng trữ trái phép.



Sự việc trên được phát hiện vào khoảng 17 giờ 30 phút chiều 13/6 tại ngã tư Ngô Gia Tự-Đức Giang, Long Biên, Hà Nội.



Tin từ tổ công tác đặc biệt Công an thành phố Hà Nội 141/Y4 cho hay, chiều hôm qua, cơ quan chức năng đã bắt giữ một vụ tàng trữ vũ khí trái phép.



Cụ thể, vào khoảng thời gian trên, cơ quan chức năng phát hiện xe ôtô mang biển kiểm soát 30X - 6271 có biểu hiện nghi vấn. Cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra hành chính.



Khi trung úy cảnh sát giao thông Nguyễn Minh Thắng ra hiệu lệnh dừng xe, người điều khiển xe có ý định bỏ chạy nhưng đã bị tổ công tác khóa chặt mọi hướng "ép" chiếc xe vào lề đường kiểm tra.



Kết quả, lái xe không những không mang theo giấy tờ theo quy định mà còn tàng trữ 4 con dao gấp dài khoảng 30 cm, một con dao inox dài khoảng 50 cm, một típ sắt dài 60 cm, hai đoạn típ sắt dài gần 1m được bọc hai đầu bằng hai lưỡi dao sắc nhọn, một chiếc đèn pin chuyên dùng cho lực lượng cảnh sát.



Khai thác nhanh, các đối tượng gồm: Hoàng Anh Tuấn (lái xe) sinh năm 1977, từng bị hai tiền án về tội đánh nhau và gây rối; Trần Quốc Việt, sinh năm 1981, từng bị một tiền án gây rối năm 2004; Lê Văn Hiếu sinh năm 1985, từng có một tiền án về tội đánh bạc; Vũ Văn Thắng sinh năm 1987, từng bị một tiền án về tội cướp tài sản; Nguyễn Thanh Tuyền, sinh năm 1984, từng bị hai tiền án về tội gây rối và không tố giác tội phạm.



Lý giải về số vũ khí giấu trên xe, các đối tượng rất quanh co, lúc cho biết mang theo để phòng thân, khi lại khai mượn xe nên không biết bên trong có vũ khí. Hiện các đối tượng đã được bàn giao cho công an phường Đức Giang để tiếp tục điều tra làm rõ.



Đáng chú ý, cũng trong ngày hôm qua, 13/6, tại ngã tư Hoàng Minh Giám-Trần Duy Hưng, khi được cơ quan chức năng yêu cầu dừng xe để kiểm tra vì lỗi vi phạm không đội mũ bảo hiểm, người điểu khiển xe máy mang biển kiểm soát 98M3 – 2879 đã không chấp hành. Thậm chí, đối tượng này còn có lời lẽ không đúng mực.



Đỉnh điểm của sự việc, khi các phóng viên ghi hình để làm tư liệu thì đối tượng đã dùng tay đấm thẳng vào máy quay của một phóng viên báo Tuổi trẻ Thủ đô khiến máy ảnh bị rơi xuống đất.



Ngay lập tức, đối tượng đã bị khống chế đưa về công an phường Trung Hòa để làm rõ.



Tại Công an phường Trung Hòa, đối tượng khai nhận là Trần Quang Thắng, sinh năm 1977 (nguyên quán Gia Bình, Bắc Ninh) trú tại P502 b1- A4, Thanh Xuân Bắc, Hà Nội, hiện đang làm kinh doanh.



Hiện các vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ./.

