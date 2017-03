Hà Nội: Kỷ luật bốn đại úy cảnh sát giao thông nhận tiền mãi lộ

(PL)- Quyết định do phó giám đốc Công an Hà Nội ký chiều 6-5 liên quan đến vi phạm nghiêm trọng của tổ công tác bốn người thuộc Đội Cảnh sát trật tự (CS 113) - Công an quận Ba Đình khi xử lý vi phạm giao thông.

Theo đó, đại úy tổ trưởng Nguyễn Quang Hòa bị giáng cấp và hạ một bậc lương, các đại úy Đỗ Văn Tâm, Đỗ Vũ Sơn, Quách Văn Thủy bị cảnh cáo. Trước đó, chiều 4-4, tổ công tác làm nhiệm vụ dọc đường Bưởi (quận Ba Đình) đã dừng xe hàng chục người vi phạm luật giao thông. Một cảnh sát đã nói với người vi phạm: “Nếu không nộp 300.000 đồng thì sẽ bị phạt 200.000 đồng và giam xe 30 ngày”. Vậy là những người vi phạm chấp nhận nộp tiền để được trả giấy tờ xe, không ghi biên lai xử phạt. NN