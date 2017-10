Hà Nội: Nam thanh niên đột tử trong nhà nghỉ

Sự việc xảy ra khoảng 12 giờ trưa ngày 18-10, tại một nhà nghỉ nằm trên đường Giải Phóng (phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội).



Nhà nghỉ nơi xảy ra vụ việc

Thời điểm trên, nhân viên nhà nghỉ bàng hoàng phát hiện nam thanh niên khoảng 30 tuổi bất ngờ tử vong sau khi đi cùng một người phụ nữ lớn tuổi.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, người dân đã trình báo cơ quan chức năng. Nhận được thông tin, Công an phường Giáp Bát nhanh chóng có mặt, phong toả hiện trường, đồng thời báo cho các đơn vị nghiệp vụ của Công an quận Hoàng Mai và Công an TP Hà Nội điều tra làm rõ.

Trao đổi với PV, một lãnh đao Công an phường Giáp Bát xác nhận có vụ việc, đồng thời cho biết nam thanh niên SN 1987, hộ khẩu ở Hoà Bình, đã có gia đình.

Sáng cùng ngày, người này vào nhà nghỉ cùng một người phụ nữ SN 1967 (quê ở Thanh Hoá). Đến trưa, nhân viên ở nhà nghỉ phát hiện nam thanh niên tử vong.

Cũng theo vị lãnh đạo Công an phường Giáp Bát, hiện vợ của nạn nhân đang đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài. Ngay trong chiều tối cùng ngày, gia đình đã tới nhận thi thể, xin đưa về nhà lo hậu sự và không yêu cầu cơ quan công an tiến hành pháp y tử thi.