Hà Nội ra quân trấn áp tội phạm trước đại lễ

Từ 0 giờ hôm nay, 15-8, toàn lực lượng Công an TP Hà Nội bắt đầu triển khai đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố dịp Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội và Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.

Các lực lượng Công an Hà Nội sẽ tập trung bảo vệ tuyệt đối an toàn những mục tiêu trọng điểm, không để xảy ra các vụ khủng bố, phá hoại hoặc cháy, nổ lớn. Để bảo đảm trật tự xã hội, lực lượng công an sẽ lập kế hoạch triệt phá các băng nhóm tội phạm hoạt động chuyên nghiệp, lưu động, liên tuyến, liên tỉnh, gây án nghiêm trọng, hoạt động theo kiểu xã hội đen, các tụ điểm cờ bạc, mại dâm… Cùng với đó, các lực lượng chức năng sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm trên các tuyến giao thông. Phấn đấu giảm từ 10%-15% các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng; không để xảy ra đua xe và cổ vũ đua xe trái phép, không để xảy ra các vụ ùn tắc giao thông kéo dài. Theo N.QUÂN (SGGP)