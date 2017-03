Hai kẻ giết người thả xác trôi sông bị bắt

Theo công an, bước đầu hai bị can thừa nhận đã ra tay sát hại anh Ngô Văn Quang (29 tuổi) đêm 4-2 do mâu thuẫn từ nợ tiền cá độ bóng đá rồi ném xác nạn nhân xuống sông.



Hai bị can Tính, Toàn tại công an. Ảnh: P.Nam

Theo PC45, sau khi thành lập ban chuyên án, cơ quan điều tra đã tung hơn 20 trinh sát, điều tra viên vào cuộc. Đến sáng 13-2, từ thông tin các con nợ thường cá độ bóng đá với nạn nhân, cơ quan điều tra đã triệu tập làm việc với Tình và người này thừa nhận còn nợ anh Quang hơn 800.000 đồng và anh Quang nhiều lần bắn tin đòi nợ. Thời điểm anh Quang đi đòi tiền, Tình gọi Toàn “lé” nhờ giúp sức và hẹn anh Quang đến bến đò Hòa Phú, lừa nạn nhân xuống ghe để sát hại.

Khi cả ba ra đến giữa sông thì Tình và Toàn lao vào tấn công. Lập tức anh Quang móc dao mang trong người ra tự vệ nhưng bị cả hai đè tước dao, đâm bốn nhát vào người nạn nhân. Khi biết nạn nhân đã chết, cả hai ném thi thể anh Quang xuống sông rồi chèo ghe quay lại vào bờ.

Ngoài lời khai trùng khớp của hai hung thủ, công an đã thu thập một số dấu vết trên chiếc ghe mà hai bị can ra tay với anh Quang…