Hai người bị tai nạn nghi do công an xã rượt đuổi

“Có hay không việc công an xã Vĩnh Tân rượt đuổi người vi phạm giao thông dẫn đến tai nạn nghiêm trọng chiều 1-10 tại Km 11, đường 767 (đoạn thuộc xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai), thanh tra công an huyện đang làm rõ. Khi nào có kết quả sẽ thông báo cho người dân biết. Hiện công an đã lập hồ sơ để làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn”. Ngày 3-10, một lãnh đạo Công an huyện Vĩnh Cửu cho biết như trên.

Theo những người dân tại khu vực xảy ra vụ tai nạn, khoảng 17 giờ ngày 1-10, họ thấy một người mặc đồ công an xã rượt đuổi một thanh niên không đội mũ bảo hiểm. Cả hai chạy với tốc độ rất cao và đụng vào người qua đường. Hậu quả là thanh niên tên Vũ Quang Thiện (17 tuổi) nguy kịch. Người băng qua đường là ông Nguyễn Văn Huấn bị gãy tay và đứt gân chân, còn người công an tên Đạt cũng bị thương. Sau khi xảy ra tai nạn, ông Đạt lánh mặt vào nhà người dân cạnh đường, cởi bỏ trang phục công an nhưng bị người dân giữ lại.

Địa điểm nơi xảy ra sự việc. Ảnh: TD

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Thế Dũng - Trưởng Công an xã Vĩnh Tân cho biết: “Ông Đạt là công an viên của xã. Vào thời gian xảy ra tai nạn ông không được phân công làm nhiệm vụ mà chỉ mặc đồ công an đi từ nhà mình lên nhà cha ruột để ăn cơm tối. Còn có hay không việc rượt đuổi đang chờ xác minh của các cơ quan chức năng. Công an đã đề nghị gia đình ông Đạt đến thăm hỏi anh Thiện, đúng sai chờ các cơ quan chức năng làm rõ”.

Còn ông Đặng Văn Tỉnh, Bí thư xã Vĩnh Tân, cho biết: Theo báo cáo ban đầu của công an xã thì vào thời gian trên công an xã có phát hiện một số đối tượng điều khiển xe không có biển số, không đội mũ bảo hiểm và chạy với tốc độ cao nên ra hiệu lệnh dừng xe nhưng đối tượng bỏ chạy. Còn việc ông Đạt có rượt đuổi hay không thì công an chưa báo cáo cụ thể. Ông Tỉnh cũng cho biết đường 767 thuộc thẩm quyền quản lý của công an huyện, công an xã không được làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên tuyến đường này.

“Hiện xã đang chờ kết quả điều tra của công an huyện nhưng chúng tôi cũng đã chỉ đạo cho công an xã kiểm tra lại xem có điều động ông Đạt đi làm nhiệm vụ hay tự ý đi làm” - ông Tỉnh cho biết.

Hiện anh Thiện đang nguy kịch, còn ông Huấn đang điều trị tại bệnh viện.

