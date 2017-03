Hai nữ sinh mất tích được tìm thấy xác ở dưới sông Hồng

Di ảnh em Thúy.

Công an huyện Văn Giang - Công an tỉnh Hưng Yên đang làm rõ về việc người dân phát hiện thi thể hai nữ sinh nổi trên sông Hồng tại địa điểm thuộc xã Thắng Lợi (huyện Văn Giang) và xã Tứ Dân (huyện Khoái Châu, Hưng Yên vào ngày 24-4.

Danh tính hai nữ sinh được xác định là Hoàng Thị Thắm (SN 2000) và em Hoàng Thị Thúy (SN 2002), cùng trú tại xã Liên Nghĩa (huyện Văn Giang, Hưng Yên).

Thông tin ban đầu về vụ việc, chiều 20-4, Thắm xin phép gia đình đi học thêm. Sau đó, Thắm rủ thêm em Thúy đi cùng. Hai nữ sinh này đều học tại trường THCS xã Liên Nghĩa. Tuy nhiên, đến 22h, hai gia đình không thấy hai em về nhà. Hai gia đình đã tổ chức đi tìm kiếm trên địa bàn xã Liên Nghĩa và khu vực các em có thể đến nhưng không thấy. Mọi người thân quen với hai nữ sinh đều không hay biết các em đang ở đâu.

Sáng 21-4, lo lắng các em có chuyện chẳng lành, gia đình hai em đã gửi đơn lên UBND xã Liên Nghĩa để nhờ phối hợp cùng gia đình tìm kiếm tung tích hai nữ sinh. Các cơ quan chức năng đã vào cuộc tìm kiếm và thông báo sang các xã lân cận trong địa bàn huyện Văn Giang nhưng không có kết quả. Gia đình các nữ sinh cũng dán tờ rơi tìm người thân tại nhiều nơi nhưng vẫn không nhận được thông tin gì về hai em.

Đến khoảng 17h ngày 23-4, người dân nhìn thấy một thi thể thiếu nữ khoảng 15 tuổi trôi trên sông Hồng tại khu vực gần bến đò Bình Minh (xã Bình Minh, huyện Khoái Châu, Hưng Yên) nên đã thông báo đến gia đình em Thắm.

Khi đó, dù chưa xác định được xác thiếu nữ trên sông kia có phải một trong hai em Thắm và Thúy hay không, gia đình các em vẫn tổ chức tìm kiếm quanh khu vực trên nhưng do trời tối, tầm quan sát hạn chế nên không tìm thấy. Sau đó một ngày, họ đã phải nhờ thuyền chài tiếp tục tìm kiếm trên sông Hồng bắt đầu từ xã Thắng Lợi (cách khu vực thông báo phát hiện thi thể thiếu nữ chiều 23-4, khoảng 7 km). Đến 7h ngày 24-4, khi thuyền chài và người thân tìm đến gần bến đò Dương (xã Thắng Lợi, huyện Văn Giang) thì phát hiện thi thể một thiếu nữ nằm sát bãi bồi bờ đê sông Hồng. Khi đưa thi thể nữ sinh này lên bờ, bà Hoàng Thị Ngát (SN 1973, mẹ nữ sinh Thúy) khóc ngất khi xác định xác thiếu nữ trên sông chính là Thúy.

Sau khi tìm thấy thi thể em Thúy, gia đình em Thắm tiếp tục tìm kiếm tại khúc sông Hồng gần nơi phát hiện thi thể Thúy. Đến 8h cùng ngày, thi thể em Thắm cũng được tìm thấy tại thôn Hàm Tử (xã Tứ Dân, huyện Khoái Châu, Hưng Yên) cách nơi phát hiện thi thể em Thúy khoảng 10 km.

Ngay sau khi tìm thấy thi thể 2 học sinh trên, công an xã Thắng Lợi và công an xã Tứ Dân đã có mặt tại hiện trường đồng thời thông báo lên công an huyện Văn Giang để làm rõ vụ việc. Ngay trong chiều 24-4, các cơ quan chức năng tiến hành xong các thủ tục pháp lý để tiếp tục điều tra, gia đình hai học sinh trên đã đưa thi thể hai em về nhà và tiến hành các thủ tục mai táng.

Nguyên nhân dẫn tới cái chết của hai nữ sinh đang được công an tỉnh Hưng Yên làm rõ…